Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 8 липня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 8 липня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00с. Новосілки: Шевченка 1-17, 2-18, Молодіжна 27,29, Молодіжна 1-25,51-57,2-28,56,58, Молодіжна 31-45, 30-54, Колгоспна 3-5,2-16,2 КТП-194 09:00-17:00 с. Новосілки: Колгоспна 7-13 ,18-30,31.3 ПЛ-0,4 кВ Л-3,Л-4 від КТП-374 09:00-17:00 с. Свійчів: ФОП Дячук Віталій МироновичПАТ "Дубномолоко" ШколаЦерква, клуб, Юнак С.П.Зерносклад с. Свійчів: вул. Фермерська, Макарова, Вандиволя, Лісна.4 ПЛ-0,4 Л-1 Л-2 від КТП-331 09:00-17:00 м. Устилуг: магазин, аптека. м. Устилуг: вул. Гагаріна, Стравинського, Володимирська 23,32,341 ПЛ-0.4 кВ від КТП-493 9:00 – 17:00 с. Бужани:вул. Млинова, вул. Набережна2 КТП443 10:00 – 17:00 с.Диковини :вул.ЛісоваВимкнень споживачів не заплановано1. КТП-333 Л-2 09:00 - 17:00 с. Піщаневул.Ценральна.Межаниця2. КТП-266 Л-3 09:00 - 17:00 с.Сошичновул.Шкільна.Зарічна1. 8:30-17:00смт.Цуманьвул.Терешкової,вул.Корольова,вул.О.Кошового,вул.Незалежності,2. 8:30-17:00Олицька дільниця Ківерцівської філії ПрАТ"Волиньобленерго" смт. Оликавул. І.Франка,вул. Довженка, (непарні)3 ПЛ 0,4 кВ від КТП25193 8:30-20:00с. Дідичівул. Л.Українки, буд. 1-4,6вул. Чехова, буд. 3-9,11,13вул. Миру, буд. 34-48,42авул. Польова, буд. (непарні) 7-25вул. 8-го березня, буд. 1-64 ПЛ 0,4 кВ від КТП25317 8:30-17:00 С.Дерновул. Першотравнева, буд. (парні 14-66), (непарні 35-73,75-89)вул. Ставківська,5 ПЛ 0,4 кВ від КТП25132 8:30-17:00 с.Суськвул. Миру,вул. 1-го травня,вул. Киричука,вул. Ветеранів,вул. Гвардійська,6 ПЛ 0,4 кВ від КТП25368 8:30-17:00 Св.Миколаївська громада УПЦм.Ківерцівул.Тиверців ,буд.1-28,вул.Горького,буд.19-31/непарні/,30,49а,пров. Захистників Українивул.Володимирська,7 ПЛ 0,4 кВ від КТП25133 8:30-17:00с. Бодячів - медпунктКіверцівське сільське споживче товариствос.Бодячіввул.Коноплянська,вул.Молодіжна,вул.Колгоспна,8 ПЛ 0,4 кВ від КТП25236 8:30-17:00 с. Ромашківка – медпунктДТГО "Львівська залізниця "ФОП Лихач Ірина ІванівнаСвято-Успенська громада УПЦФОП В"юнник Тетяна Георгіївна вул.Залізнична, с.Ромашківкавул.Жовтнева, с.Ромашківка9 ПЛ 0,4 кВ від КТП25461 8:30-17:00 с.Тростянецьвул.Волі,89-147/непарні/1.9:00-17:00Колодяжненська сільська РадаПАТ "Ковельська ПМК-62"ТзОВ "Ліси Волині"Садівничий масив "Урожай"Мале приватне підприємство"Козацька застава" с.Колодяжне,вул..Луцькам.Ковель,вул..Грушевського; вул.Варшавська2.ПЛ-0,4кВ від ТП №6469:00-17:00 Гуманітарний відділ виконавчого комітетуГолобської селищної ради с.Радошин3.9:00-17:00Виконавчий комітет Люблинецької селищноїради Ковельського району Волинської області Управління гуманітарної сфери виконавчогокомітету Люблинецької селищної радиДубівське споживче товариствоПублічне акціонернетовариство "Укртелеком" Волинська філіяФОП Панечко О.ПЦерква Різдва Пресвятої Богородиціс.Мощена1. КТП-98 9.00-13.00 с.Войнин2. КТП-241 12.00-17.00 с.Войнин3. КТП-216 9.00-17.00 смт.Локачі4. КТП-82 9.00-17.00 с.Маньків1. 09:00-17:00Павільйон магазин, ПП ШахворостоваАрегос Стуса 2, ПП Шевчук, Софт ЛайнСклади Підшипник,Леол Стуса 9Торговий павільйон Ківерцівська 51Шиномонтаж,ПП « Унідор»База Хозторга,АвтодімсервісПП Іпатюк,ТзОВ «УА Брук», ТзОВ « Інтерком» вул. Ківерцівська (частково)вул. А. Марцинюкапров. Стусавул. Заньковецької 102,104вул. СосюриВимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-10 Л-58-10 від ЛР-25 до ЛР-28 8:00 – 18:00 Магазини с.Коцюри, Діброва,2 ПЛ-04 КТП-412 8:00 – 18:00 Магазини с. Піща3 ПЛ-04 КТП-182 8:00 – 18:00 Магазини с. Затишшя1. 10:00-13:00НПП «Припять-Стохід» с. Любязь (Частково)2 КТП-17 13:30-17:00 с. Шлапань (Частково)3 ПЛ-10кВ Л-10-03 від КР-5 до ЛР-26 10:00-17:00 ДП «Центр сертифікації насіння» адмінприміщення; Лісництво; С.О. Адмінприміщення; Церква; Школа; ФОП Яцук Магазин; ФОП Мокич Магазин. с. Деревок (Частково)4 КТП-4 10:00-17:00 с. Проходи, (частково)1. 10:00-17:00КТП-50, с. Градиськ - Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА".КТП-51. КТП-407 - ДП "Городоцьке лісове господарство" (лісництво), Новорудська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа, їдальня), Релігійна 3громада, ФОП Нестеренко А.І. (риб.дільниця), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Мусійчук В.В. (пилорама), ДП "Городоцьке лісове господарство" (котлопункт).КТП-478 - ФО Линдюк Микола Павлович (буд.майданчик).2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-34 10:00-17:00 ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок). с. Старий Чорторійськ1. 09:00- 17:00м Нововолинськвул. Заводська, Зелена 34-50, 37-51Світла 34-52, 37-53Вимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-0,4кВ КТП-36027 9:00-17:00 с. Дмитрівка, магазин с. Дмитрівка, вул. Центральна,Садова, Молодіжна, Шевченка2 ПЛ-0,4кВ ТП-36297 9:00-17:00 с.Вітоніж, церква с Вітоніж, вул.Садова, Першотравнева, Миру3 ПЛ-0,4кВ ТП-36401 9:00-17:00 м. Рожище, вул. Чехова, Шевченка4 ПЛ-0,4кВ ТП-36056 9:00-17:00 с.Берегове, Ф/Г Куденчук артсвердловина с. Берегове, вул.Набережна5 ТП-36311 9:00-17:00 с. Вишеньки, магазин, школа, ФАП, клуб, церква с. Вишеньки6 ПЛ-0,4кВ ТП-36407 9:00-17:00 м. Рожище, Рожищенський НРЦ, магазин МП «Дельта», магазин, церква УГКЦ, контора Вовнянське СТ, маг. Никонюк, маг. Продтоварів, перукарня, чухральня вовни м. Рожище, вул. К. Шилокадзе, Макаренка, Мостова, Сковороди, Промислова, Кольцова, Лермонтова7 ТП-36235 9:00-17:00 с. Студині, ФАП, магазин, клуб с. Студині8 ТП-36195 9:00-17:00 с. Ясенівка, школа с. Ясенівка9 ТП-36196 9:00-17:00 с. Ясенівка, ТзОВ «Лан Волинь», ТзОВ «ДС ТРЕЙД ГРУП», телятник, артсвердловина с. Ясенівка10 ТП-36240 9:00-17:00 с. Озденіж, артсвердловина с. Озденіж11 ПЛ-0,4кВ ТП-36481 9:00-17:00 м. Рожище м. Рожище, вул. Затишна, М. Бойко12 ПЛ-0,4кВ ТП-36433 9:00-17:00 с. Копачівка, крамниця с. Копачівка, вул. Садова13 ПЛ-10кВ Л30-01 9:00-17:00 с. Копачівка (повністю)с. Башова (повністю)с. Тростянка (повністю)с. Іванчиці (повністю) с. Копачівка (повністю)с. Башова (повністю)с. Тростянка (повністю)с. Іванчиці (повністю)Вимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано