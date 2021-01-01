Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 8 липня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 8 липня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с. Новосілки: Шевченка 1-17, 2-18, Молодіжна 27,29, Молодіжна 1-25,51-57,2-28,56,58, Молодіжна 31-45, 30-54, Колгоспна 3-5,2-16,
2 КТП-194 09:00-17:00 с. Новосілки: Колгоспна 7-13 ,18-30,31.
3 ПЛ-0,4 кВ Л-3,Л-4 від КТП-374 09:00-17:00 с. Свійчів: ФОП Дячук Віталій Миронович
ПАТ "Дубномолоко" Школа
Церква, клуб, Юнак С.П.Зерносклад с. Свійчів: вул. Фермерська, Макарова, Вандиволя, Лісна.
4 ПЛ-0,4 Л-1 Л-2 від КТП-331 09:00-17:00 м. Устилуг: магазин, аптека. м. Устилуг: вул. Гагаріна, Стравинського, Володимирська 23,32,34
Горохівський район
1 ПЛ-0.4 кВ від КТП-493 9:00 – 17:00 с. Бужани:
вул. Млинова, вул. Набережна
2 КТП443 10:00 – 17:00 с.Диковини :
вул.Лісова
Іваничівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Камінь-Каширський район
1. КТП-333 Л-2 09:00 - 17:00 с. Піщане
вул.Ценральна.Межаниця
2. КТП-266 Л-3 09:00 - 17:00 с.Сошично
вул.Шкільна.Зарічна
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
смт.Цумань
вул.Терешкової,
вул.Корольова,
вул.О.Кошового,
вул.Незалежності,
2. 8:30-17:00
Олицька дільниця Ківерцівської філії ПрАТ"Волиньобленерго" смт. Олика
вул. І.Франка,
вул. Довженка, (непарні)
3 ПЛ 0,4 кВ від КТП25193 8:30-20:00
с. Дідичі
вул. Л.Українки, буд. 1-4,6
вул. Чехова, буд. 3-9,11,13
вул. Миру, буд. 34-48,42а
вул. Польова, буд. (непарні) 7-25
вул. 8-го березня, буд. 1-6
4 ПЛ 0,4 кВ від КТП25317 8:30-17:00 С.Дерно
вул. Першотравнева, буд. (парні 14-66), (непарні 35-73,75-89)
вул. Ставківська,
5 ПЛ 0,4 кВ від КТП25132 8:30-17:00 с.Суськ
вул. Миру,
вул. 1-го травня,
вул. Киричука,
вул. Ветеранів,
вул. Гвардійська,
6 ПЛ 0,4 кВ від КТП25368 8:30-17:00 Св.Миколаївська громада УПЦ
м.Ківерці
вул.Тиверців ,буд.1-28,
вул.Горького,буд.19-31/непарні/,30,49а,
пров. Захистників України
вул.Володимирська,
7 ПЛ 0,4 кВ від КТП25133 8:30-17:00
с. Бодячів - медпункт
Ківерцівське сільське споживче товариство
с.Бодячів
вул.Коноплянська,
вул.Молодіжна,
вул.Колгоспна,
8 ПЛ 0,4 кВ від КТП25236 8:30-17:00 с. Ромашківка – медпункт
ДТГО "Львівська залізниця "
ФОП Лихач Ірина Іванівна
Свято-Успенська громада УПЦ
ФОП В"юнник Тетяна Георгіївна вул.Залізнична, с.Ромашківка
вул.Жовтнева, с.Ромашківка
9 ПЛ 0,4 кВ від КТП25461 8:30-17:00 с.Тростянець
вул.Волі,89-147/непарні/
Ковельський район
1.
9:00-17:00
Колодяжненська сільська Рада
ПАТ "Ковельська ПМК-62"
ТзОВ "Ліси Волині"
Садівничий масив "Урожай"
Мале приватне підприємство"Козацька застава" с.Колодяжне,
вул..Луцька
м.Ковель,
вул..Грушевського; вул.Варшавська
2.
ПЛ-0,4кВ від ТП №646
9:00-17:00 Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Голобської селищної ради с.Радошин
3.
9:00-17:00
Виконавчий комітет Люблинецької селищної
ради Ковельського району Волинської області Управління гуманітарної сфери виконавчого
комітету Люблинецької селищної ради
Дубівське споживче товариство
Публічне акціонерне
товариство "Укртелеком" Волинська філія
ФОП Панечко О.П
Церква Різдва Пресвятої Богородиці
с.Мощена
Локачинський район
1. КТП-98 9.00-13.00 с.Войнин
2. КТП-241 12.00-17.00 с.Войнин
3. КТП-216 9.00-17.00 смт.Локачі
4. КТП-82 9.00-17.00 с.Маньків
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
Павільйон магазин, ПП Шахворостова
Арегос Стуса 2, ПП Шевчук, Софт Лайн
Склади Підшипник,Леол Стуса 9
Торговий павільйон Ківерцівська 51
Шиномонтаж,ПП « Унідор»
База Хозторга,Автодімсервіс
ПП Іпатюк,ТзОВ «УА Брук», ТзОВ « Інтерком» вул. Ківерцівська (частково)
вул. А. Марцинюка
пров. Стуса
вул. Заньковецької 102,104
вул. Сосюри
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ-10 Л-58-10 від ЛР-25 до ЛР-28 8:00 – 18:00 Магазини с.Коцюри, Діброва,
2 ПЛ-04 КТП-412 8:00 – 18:00 Магазини с. Піща
3 ПЛ-04 КТП-182 8:00 – 18:00 Магазини с. Затишшя
Любешівський район
1. 10:00-13:00
НПП «Припять-Стохід» с. Любязь (Частково)
2 КТП-17 13:30-17:00 с. Шлапань (Частково)
3 ПЛ-10кВ Л-10-03 від КР-5 до ЛР-26 10:00-17:00 ДП «Центр сертифікації насіння» адмінприміщення; Лісництво; С.О. Адмінприміщення; Церква; Школа; ФОП Яцук Магазин; ФОП Мокич Магазин. с. Деревок (Частково)
4 КТП-4 10:00-17:00 с. Проходи, (частково)
Маневицький район
1. 10:00-17:00
КТП-50, с. Градиськ - Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА".
КТП-51. КТП-407 - ДП "Городоцьке лісове господарство" (лісництво), Новорудська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа, їдальня), Релігійна 3громада, ФОП Нестеренко А.І. (риб.дільниця), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Мусійчук В.В. (пилорама), ДП "Городоцьке лісове господарство" (котлопункт).
КТП-478 - ФО Линдюк Микола Павлович (буд.майданчик).
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-34 10:00-17:00 ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок). с. Старий Чорторійськ
місто Нововолинськ
1. 09:00- 17:00
м Нововолинськ
вул. Заводська, Зелена 34-50, 37-51
Світла 34-52, 37-53
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4кВ КТП-36027 9:00-17:00 с. Дмитрівка, магазин с. Дмитрівка, вул. Центральна,
Садова, Молодіжна, Шевченка
2 ПЛ-0,4кВ ТП-36297 9:00-17:00 с.Вітоніж, церква с Вітоніж, вул.Садова, Першотравнева, Миру
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36401 9:00-17:00 м. Рожище, вул. Чехова, Шевченка
4 ПЛ-0,4кВ ТП-36056 9:00-17:00 с.Берегове, Ф/Г Куденчук артсвердловина с. Берегове, вул.Набережна
5 ТП-36311 9:00-17:00 с. Вишеньки, магазин, школа, ФАП, клуб, церква с. Вишеньки
6 ПЛ-0,4кВ ТП-36407 9:00-17:00 м. Рожище, Рожищенський НРЦ, магазин МП «Дельта», магазин, церква УГКЦ, контора Вовнянське СТ, маг. Никонюк, маг. Продтоварів, перукарня, чухральня вовни м. Рожище, вул. К. Шилокадзе, Макаренка, Мостова, Сковороди, Промислова, Кольцова, Лермонтова
7 ТП-36235 9:00-17:00 с. Студині, ФАП, магазин, клуб с. Студині
8 ТП-36195 9:00-17:00 с. Ясенівка, школа с. Ясенівка
9 ТП-36196 9:00-17:00 с. Ясенівка, ТзОВ «Лан Волинь», ТзОВ «ДС ТРЕЙД ГРУП», телятник, артсвердловина с. Ясенівка
10 ТП-36240 9:00-17:00 с. Озденіж, артсвердловина с. Озденіж
11 ПЛ-0,4кВ ТП-36481 9:00-17:00 м. Рожище м. Рожище, вул. Затишна, М. Бойко
12 ПЛ-0,4кВ ТП-36433 9:00-17:00 с. Копачівка, крамниця с. Копачівка, вул. Садова
13 ПЛ-10кВ Л30-01 9:00-17:00 с. Копачівка (повністю)
с. Башова (повністю)
с. Тростянка (повністю)
с. Іванчиці (повністю) с. Копачівка (повністю)
с. Башова (повністю)
с. Тростянка (повністю)
с. Іванчиці (повністю)
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано
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Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с. Новосілки: Шевченка 1-17, 2-18, Молодіжна 27,29, Молодіжна 1-25,51-57,2-28,56,58, Молодіжна 31-45, 30-54, Колгоспна 3-5,2-16,
2 КТП-194 09:00-17:00 с. Новосілки: Колгоспна 7-13 ,18-30,31.
3 ПЛ-0,4 кВ Л-3,Л-4 від КТП-374 09:00-17:00 с. Свійчів: ФОП Дячук Віталій Миронович
ПАТ "Дубномолоко" Школа
Церква, клуб, Юнак С.П.Зерносклад с. Свійчів: вул. Фермерська, Макарова, Вандиволя, Лісна.
4 ПЛ-0,4 Л-1 Л-2 від КТП-331 09:00-17:00 м. Устилуг: магазин, аптека. м. Устилуг: вул. Гагаріна, Стравинського, Володимирська 23,32,34
Горохівський район
1 ПЛ-0.4 кВ від КТП-493 9:00 – 17:00 с. Бужани:
вул. Млинова, вул. Набережна
2 КТП443 10:00 – 17:00 с.Диковини :
вул.Лісова
Іваничівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Камінь-Каширський район
1. КТП-333 Л-2 09:00 - 17:00 с. Піщане
вул.Ценральна.Межаниця
2. КТП-266 Л-3 09:00 - 17:00 с.Сошично
вул.Шкільна.Зарічна
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
смт.Цумань
вул.Терешкової,
вул.Корольова,
вул.О.Кошового,
вул.Незалежності,
2. 8:30-17:00
Олицька дільниця Ківерцівської філії ПрАТ"Волиньобленерго" смт. Олика
вул. І.Франка,
вул. Довженка, (непарні)
3 ПЛ 0,4 кВ від КТП25193 8:30-20:00
с. Дідичі
вул. Л.Українки, буд. 1-4,6
вул. Чехова, буд. 3-9,11,13
вул. Миру, буд. 34-48,42а
вул. Польова, буд. (непарні) 7-25
вул. 8-го березня, буд. 1-6
4 ПЛ 0,4 кВ від КТП25317 8:30-17:00 С.Дерно
вул. Першотравнева, буд. (парні 14-66), (непарні 35-73,75-89)
вул. Ставківська,
5 ПЛ 0,4 кВ від КТП25132 8:30-17:00 с.Суськ
вул. Миру,
вул. 1-го травня,
вул. Киричука,
вул. Ветеранів,
вул. Гвардійська,
6 ПЛ 0,4 кВ від КТП25368 8:30-17:00 Св.Миколаївська громада УПЦ
м.Ківерці
вул.Тиверців ,буд.1-28,
вул.Горького,буд.19-31/непарні/,30,49а,
пров. Захистників України
вул.Володимирська,
7 ПЛ 0,4 кВ від КТП25133 8:30-17:00
с. Бодячів - медпункт
Ківерцівське сільське споживче товариство
с.Бодячів
вул.Коноплянська,
вул.Молодіжна,
вул.Колгоспна,
8 ПЛ 0,4 кВ від КТП25236 8:30-17:00 с. Ромашківка – медпункт
ДТГО "Львівська залізниця "
ФОП Лихач Ірина Іванівна
Свято-Успенська громада УПЦ
ФОП В"юнник Тетяна Георгіївна вул.Залізнична, с.Ромашківка
вул.Жовтнева, с.Ромашківка
9 ПЛ 0,4 кВ від КТП25461 8:30-17:00 с.Тростянець
вул.Волі,89-147/непарні/
Ковельський район
1.
9:00-17:00
Колодяжненська сільська Рада
ПАТ "Ковельська ПМК-62"
ТзОВ "Ліси Волині"
Садівничий масив "Урожай"
Мале приватне підприємство"Козацька застава" с.Колодяжне,
вул..Луцька
м.Ковель,
вул..Грушевського; вул.Варшавська
2.
ПЛ-0,4кВ від ТП №646
9:00-17:00 Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Голобської селищної ради с.Радошин
3.
9:00-17:00
Виконавчий комітет Люблинецької селищної
ради Ковельського району Волинської області Управління гуманітарної сфери виконавчого
комітету Люблинецької селищної ради
Дубівське споживче товариство
Публічне акціонерне
товариство "Укртелеком" Волинська філія
ФОП Панечко О.П
Церква Різдва Пресвятої Богородиці
с.Мощена
Локачинський район
1. КТП-98 9.00-13.00 с.Войнин
2. КТП-241 12.00-17.00 с.Войнин
3. КТП-216 9.00-17.00 смт.Локачі
4. КТП-82 9.00-17.00 с.Маньків
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
Павільйон магазин, ПП Шахворостова
Арегос Стуса 2, ПП Шевчук, Софт Лайн
Склади Підшипник,Леол Стуса 9
Торговий павільйон Ківерцівська 51
Шиномонтаж,ПП « Унідор»
База Хозторга,Автодімсервіс
ПП Іпатюк,ТзОВ «УА Брук», ТзОВ « Інтерком» вул. Ківерцівська (частково)
вул. А. Марцинюка
пров. Стуса
вул. Заньковецької 102,104
вул. Сосюри
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ-10 Л-58-10 від ЛР-25 до ЛР-28 8:00 – 18:00 Магазини с.Коцюри, Діброва,
2 ПЛ-04 КТП-412 8:00 – 18:00 Магазини с. Піща
3 ПЛ-04 КТП-182 8:00 – 18:00 Магазини с. Затишшя
Любешівський район
1. 10:00-13:00
НПП «Припять-Стохід» с. Любязь (Частково)
2 КТП-17 13:30-17:00 с. Шлапань (Частково)
3 ПЛ-10кВ Л-10-03 від КР-5 до ЛР-26 10:00-17:00 ДП «Центр сертифікації насіння» адмінприміщення; Лісництво; С.О. Адмінприміщення; Церква; Школа; ФОП Яцук Магазин; ФОП Мокич Магазин. с. Деревок (Частково)
4 КТП-4 10:00-17:00 с. Проходи, (частково)
Маневицький район
1. 10:00-17:00
КТП-50, с. Градиськ - Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА".
КТП-51. КТП-407 - ДП "Городоцьке лісове господарство" (лісництво), Новорудська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа, їдальня), Релігійна 3громада, ФОП Нестеренко А.І. (риб.дільниця), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Мусійчук В.В. (пилорама), ДП "Городоцьке лісове господарство" (котлопункт).
КТП-478 - ФО Линдюк Микола Павлович (буд.майданчик).
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-34 10:00-17:00 ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок). с. Старий Чорторійськ
місто Нововолинськ
1. 09:00- 17:00
м Нововолинськ
вул. Заводська, Зелена 34-50, 37-51
Світла 34-52, 37-53
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4кВ КТП-36027 9:00-17:00 с. Дмитрівка, магазин с. Дмитрівка, вул. Центральна,
Садова, Молодіжна, Шевченка
2 ПЛ-0,4кВ ТП-36297 9:00-17:00 с.Вітоніж, церква с Вітоніж, вул.Садова, Першотравнева, Миру
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36401 9:00-17:00 м. Рожище, вул. Чехова, Шевченка
4 ПЛ-0,4кВ ТП-36056 9:00-17:00 с.Берегове, Ф/Г Куденчук артсвердловина с. Берегове, вул.Набережна
5 ТП-36311 9:00-17:00 с. Вишеньки, магазин, школа, ФАП, клуб, церква с. Вишеньки
6 ПЛ-0,4кВ ТП-36407 9:00-17:00 м. Рожище, Рожищенський НРЦ, магазин МП «Дельта», магазин, церква УГКЦ, контора Вовнянське СТ, маг. Никонюк, маг. Продтоварів, перукарня, чухральня вовни м. Рожище, вул. К. Шилокадзе, Макаренка, Мостова, Сковороди, Промислова, Кольцова, Лермонтова
7 ТП-36235 9:00-17:00 с. Студині, ФАП, магазин, клуб с. Студині
8 ТП-36195 9:00-17:00 с. Ясенівка, школа с. Ясенівка
9 ТП-36196 9:00-17:00 с. Ясенівка, ТзОВ «Лан Волинь», ТзОВ «ДС ТРЕЙД ГРУП», телятник, артсвердловина с. Ясенівка
10 ТП-36240 9:00-17:00 с. Озденіж, артсвердловина с. Озденіж
11 ПЛ-0,4кВ ТП-36481 9:00-17:00 м. Рожище м. Рожище, вул. Затишна, М. Бойко
12 ПЛ-0,4кВ ТП-36433 9:00-17:00 с. Копачівка, крамниця с. Копачівка, вул. Садова
13 ПЛ-10кВ Л30-01 9:00-17:00 с. Копачівка (повністю)
с. Башова (повністю)
с. Тростянка (повністю)
с. Іванчиці (повністю) с. Копачівка (повністю)
с. Башова (повністю)
с. Тростянка (повністю)
с. Іванчиці (повністю)
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано
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