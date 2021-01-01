На дорозі Луцьк-Львів, де обвалився міст, цього тижня почнуть будувати тимчасовий. ФОТО, ВІДЕО





На місце будівництва вже привезли металеві конструкції і за кілька днів розпочнуть їх монтувати, розповіла Оксана Богуш.



Нагадаємо, 3 травня на автодорозі Луцьк-Львів поблизу села Гайок обвалився міст.



Компанія-підрядник, яка виконує роботи, зробила земляний насип — основу для тимчасового автомобільного мосту. Тепер мають встановлювати металеву конструкцію. На це потрібно приблизно місяць. Тимчасовий міст планували збудувати до кінця червня, але висновок експертизи отримали лише минулого тижня.



"Ми не могли його облаштувати поки не мали експертного висновку проєкту. Станом на сьогодні вже привезли елементи тимчасового моста. Їх обробляють, очищають ці елементи і вже якщо сприятиме погода, то до кінця тижня почнуть встановлювати фундамент. І вже з дня на день розпочнуться роботи для встановлення того тимчасового моста", — каже Оксана Богуш.



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Зараз дістатися через річку Західний Буг у селі Гайок можна лише за допомогою пішого переходу. Його облаштували через кілька днів після того як обвалився аварійний міст. Обласні маршрутки, які раніше їздили через зруйнований міст, тепер курсують за новою схемою. Спочатку пасажири доїжджають до мосту, переходять його пішки, а тоді пересідають у автобуси з іншої сторони річки.



"Я водій і нам дуже незручно, бо треба більше машин і більше водіїв, ну і люди скаржаться з тим переходом. Ми довозимо сюди, а другі автобуси забирають звідти і люди час втрачають, а як є сумки великі, здається, мало, всього 200 метрів, але треба нести. Було як? Людина сіла собі в селі і заїхала до Львова, а зараз треба пересідати у 2 і 3 автобуси, щоб дістатися до Львова", — каже водій Ігор Брикайло.



Так триватиме поки не збудуть тимчасовий міст. Ним зможуть їздити екстрені служби, автобуси та автомобілі. Також його використовуватимуть для техніки, яка будуватиме основний міст. Після погодження усіх документів відновлюватимуть основний міст. Його вартість — 181 мільйон гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тимчасовий міст у селі Гайок, що на ділянці дороги "Львів-Луцьк", планують почати будувати цього тижня.На місце будівництва вже привезли металеві конструкції і за кілька днів розпочнуть їх монтувати, розповіла Суспільному речниця служби автомобільних доріг у Львівській областіНагадаємо, 3 травня на автодорозі Луцьк-Львів поблизу села ГайокКомпанія-підрядник, яка виконує роботи, зробила земляний насип — основу для тимчасового автомобільного мосту. Тепер мають встановлювати металеву конструкцію. На це потрібно приблизно місяць. Тимчасовий міст планували збудувати до кінця червня, але висновок експертизи отримали лише минулого тижня."Ми не могли його облаштувати поки не мали експертного висновку проєкту. Станом на сьогодні вже привезли елементи тимчасового моста. Їх обробляють, очищають ці елементи і вже якщо сприятиме погода, то до кінця тижня почнуть встановлювати фундамент. І вже з дня на день розпочнуться роботи для встановлення того тимчасового моста", — каже Оксана Богуш.Зараз дістатися через річку Західний Буг у селі Гайок можна лише за допомогою пішого переходу. Його облаштували через кілька днів після того як обвалився аварійний міст. Обласні маршрутки, які раніше їздили через зруйнований міст, тепер курсують за новою схемою. Спочатку пасажири доїжджають до мосту, переходять його пішки, а тоді пересідають у автобуси з іншої сторони річки."Я водій і нам дуже незручно, бо треба більше машин і більше водіїв, ну і люди скаржаться з тим переходом. Ми довозимо сюди, а другі автобуси забирають звідти і люди час втрачають, а як є сумки великі, здається, мало, всього 200 метрів, але треба нести. Було як? Людина сіла собі в селі і заїхала до Львова, а зараз треба пересідати у 2 і 3 автобуси, щоб дістатися до Львова", — каже водійТак триватиме поки не збудуть тимчасовий міст. Ним зможуть їздити екстрені служби, автобуси та автомобілі. Також його використовуватимуть для техніки, яка будуватиме основний міст. Після погодження усіх документів відновлюватимуть основний міст. Його вартість — 181 мільйон гривень.

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