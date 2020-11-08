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У Кривому Розі чоловік ножем порізав двох дітей колишньої співмешканки: 2-річний хлопчик – у тяжкому стані

У Кривому Розі чоловік ножем порізав двох дітей колишньої співмешканки: 2-річний хлопчик – у тяжкому стані
У Кривому Розі розшукують чоловіка, який завдав ножових поранень двом дітям. 28-річний житель села Девладово зв'язав двох дітей 2 і 7 років і завдав їм кілька ножових поранень у різні частини тіла. Про цей випадок до поліції заявила 26-річна мати двох дітей.

Інформацію про це ТСН.ua підтвердили у пресслужбі Криворізького районного управління поліції.

У поліції повідомили, що 2-річний хлопчик перебуває у вкрай тяжкому стані.

Зловмисник переховується і його зараз розшукують правоохоронці. За попередньою інформацією, таким чином чоловік помстився матері двох дітей, його колишній співмешканці.

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Теги: ніж, поранення, діти, Кривий Ріг
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