У Кривому Розі чоловік ножем порізав двох дітей колишньої співмешканки: 2-річний хлопчик – у тяжкому стані





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У поліції повідомили, що 2-річний хлопчик перебуває у вкрай тяжкому стані.



Зловмисник переховується і його зараз розшукують правоохоронці. За попередньою інформацією, таким чином чоловік помстився матері двох дітей, його колишній співмешканці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Кривому Розі розшукують чоловіка, який завдав ножових поранень двом дітям. 28-річний житель села Девладово зв'язав двох дітей 2 і 7 років і завдав їм кілька ножових поранень у різні частини тіла. Про цей випадок до поліції заявила 26-річна мати двох дітей.Інформацію про це ТСН.ua підтвердили у пресслужбі Криворізького районного управління поліції.У поліції повідомили, що 2-річний хлопчик перебуває у вкрай тяжкому стані.Зловмисник переховується і його зараз розшукують правоохоронці. За попередньою інформацією, таким чином чоловік помстився матері двох дітей, його колишній співмешканці.

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