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Мешканці волинського міста можуть залишитися без води

Мешканці волинського міста можуть залишитися без води
4,1 мільйони гривень боргують споживачі послуг водоканалу у Володимирі, що призвело до боргу перед енергетиками. В результаті виникала висока ймовірність припинення постачання електроенергії.

У свою чергу, це може призвести до відключення води в усьому місті. Постраждають не лише боржники, а й люди, які справно платять за послуги, про це з посиланням на УВКГ пише БУГ.

Щоб до цього не дійшло, водоканал закликає усіх, хто має борги, терміново сплатити за рахунками і не допустити відключення електропостачання. В іншому випадку комунальники зазначають, що будуть змушені вдатися до радикальних заходів (відключення водопостачання та каналізації методом тампування).

“Не можуть добросовісні споживачі страждати через тих, хто свідомо не хоче платити за послуги, при тому продовжує користуватися ними”, – йдеться повідомленні.

Найбільший борг одного з абонентів – понад 50 тисяч гривень. Суми інших злісних боржників коливаються від 3-х до 30-ти тисяч. Серед них, здебільшого, ті, які не платять роками.

До слова, серед загальної кількості боржників є цілком заможні люди. Натомість пенсіонери, люди з середнім достатком, незважаючи на помірні доходи, сплачують за воду у повному обсязі.

На підприємстві зазначають, що завжди готові йти на поступки та укласти угоду на реструктуризацію боргу, адже ситуації у людей бувають різними. На жаль, боржники не поспішають цього робити, натомість продовжують не платити.


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Теги: вода, відключення, Володимир
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