Які квартири обирати та купувати під здачу в оренду*

Як показує практика та коментують експерти, комфорт- та бізнес-клас – найоптимальніші варіанти під здачу. Такі житлові комплекси якісні за технологією будівництва та зручні в плані інфраструктури.Важливо розуміти, кого власник хотів би бачити своїм орендарем та продумати його потреби. Наприклад, якщо в майбутньому є намір здавати квартиру сім'ї, то треба розуміти, що їй потрібна комфортна площа, розвинена внутрішня інфраструктура комплексу, паркінг, наявність дитячого майданчика, школа, дитячий садок та парк в пішій доступності.А не сімейним орендарям зазвичай потрібен торговий центр та спортзал поруч, краще, коли центр поблизу, також одиноким орендарям не дуже важливою буде площа – достатньо спальні зі студією. Сімейні пари швидше обиратимуть чистий та акуратний, добре мебльований дім простішого дизайну, тоді як одинокі орендарі готові платити більше за дизайнерський ремонт з дорожчими меблями та декором, щоб відчувати себе максимально комфортно і статусно.Щоб більше заробляти, потрібно придбати ліквідну нерухомість.Переваги «Kyiv Sky», які впливають на вартість оренди:1. Розташування комплексу у центральному районі міста. Вартість оренди квартири в центрі на 30-50% вища, ніж на околиці.2. Енергоощадний будинок. На ціну впливає технологія, за якою зведено будинок. Житло в утепленому будинку можна здати за вигіднішою ціною, ніж в звичайному. Орендарі рахують свої комунальні витрати.3. Наявність квартир на вибір для різної аудиторії орендарів. У тому числі – популярні смарт-квартири.4. Інфраструктура та благоустрій. Наявність поблизу продуктових супермаркетів магазинів, школа, садочки, зручна транспортна розв'язка. Також передбачена розвинена внутрішня інфраструктура комплексу: дитячі майданчики, комерційні та соціальні об'єкти безпосередньо в житловому комплексі, паркінги, ліфти, закрита територія, охорона, велопарковки, комори тощо.5. Комплекс будує компанія «Єврохолдінг», надійний забудовник. У портфоліо компанії – комплекси «Яровиця» та «Dream Town».