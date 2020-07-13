Президента Гаїті застрелили під час нападу на його резиденцію
Сьогодні, 13:55
Президента Гаїті Жовенеля Моїза застрелили. Невідомі прокралися до його приватної резиденції в ніч на 7 липня.
Про це повідомив в Twitter глава уряду Гаїті Жозеф Жут, - пишуть Факти.
Дружина президента також постраждала під час нападу. Вона отримала вогнепальне поранення. Хто саме скоїв напад – поки не уточнюють. Однак відомо, що кілери розмовляли іспанською мовою. Водночас офіційні мови Гаїті – гаїтянська креольська та французька.
Прем’єр-міністр країни назвав цей злочин “одіозним, нелюдським і варварським”. Президенту Гаїті було 53 роки.
Жовенель Моїз був президентом Гаїті з 7 лютого 2017 року. Напад на Моїза стався після багаторічних протестів проти нього та уряду, які супроводжувалися закликами піти у відставку.
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Про це повідомив в Twitter глава уряду Гаїті Жозеф Жут, - пишуть Факти.
Дружина президента також постраждала під час нападу. Вона отримала вогнепальне поранення. Хто саме скоїв напад – поки не уточнюють. Однак відомо, що кілери розмовляли іспанською мовою. Водночас офіційні мови Гаїті – гаїтянська креольська та французька.
Прем’єр-міністр країни назвав цей злочин “одіозним, нелюдським і варварським”. Президенту Гаїті було 53 роки.
Жовенель Моїз був президентом Гаїті з 7 лютого 2017 року. Напад на Моїза стався після багаторічних протестів проти нього та уряду, які супроводжувалися закликами піти у відставку.
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Сьогодні, 13:55