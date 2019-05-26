вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Положинський передав волинському музею зібрані його татом старожитності

Положинський передав волинському музею зібрані його татом старожитності
Відомий музикан з Луцька Олександр Положинський передав у Волинський краєзнавчий музей цінні речі, зібрані його батьком Євгеном у 1990-х роках.

Про це артист повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

"В понеділок у тата мав би бути День народження. Тобто, він був, але вперше вже без тата. А вчора ми з мамою передали його колекцію старожитностей до нашого музею. Значну частину цих речей тато збирав просто заради того, щоби речі збереглися, щось лишилося ще від діда з бабою. Ось так сталося, що, на честь татового дня, зробили подарунок від нього рідній Волині. І добре діло, і приємність, і речі потрапили у дбайливі руки професіоналів. Певен - тато був би задоволеним", - написав Положинський.

Натомість у музеї кажуть, що серед артефактів - цікаві етнографічні пам’ятки (коловоротки, гребінки, рублі, постоли, ночви, коромисла, ярмо, горщики та глечики), речі побуту мешканців Луцька міжвоєнного періоду (стільці польського виробника) та 1950–1960-х рр. (радіоприймачі, валіза).
Положинський передав волинському музею зібрані його татом старожитності
Положинський передав волинському музею зібрані його татом старожитності
Положинський передав волинському музею зібрані його татом старожитності


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: музей, експонати
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чоловік, який до смерті побив перехожого у центрі Луцька, сяде у тюрму
Сьогодні, 18:06
Судовий розгляд справи про вбивство 16-річного хлопця з Волині знову затягують
Сьогодні, 17:55
Положинський передав волинському музею зібрані його татом старожитності
Сьогодні, 17:50
Уряд затвердив порядок надання відпустки при народженні дитини для батька
Сьогодні, 17:33
У Рожищі в парку помер чоловік
Сьогодні, 17:17
Схожі новини
Ковельський музей поповнився експонатами з війни на Сході України. ФОТО Ковельський музей поповнився експонатами з війни на Сході України. ФОТО
26 травень, 2019, 18:50
Волинському музею повернули цінні експонати Волинському музею повернули цінні експонати
19 березень, 2019, 04:29
Музей на Волині поповнився цінними експонатами Музей на Волині поповнився цінними експонатами
31 липень, 2017, 17:25
Музей на Волині шукає кошти на цінні експонати Музей на Волині шукає кошти на цінні експонати
27 липень, 2017, 11:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Інтернет-магазин MD Fashion – запорука стильного гардеробу*
Сьогодні, 09:30
 1
Чоловік, який до смерті побив перехожого у центрі Луцька, сяде у тюрму
Сьогодні, 18:06
 0
Судовий розгляд справи про вбивство 16-річного хлопця з Волині знову затягують
Сьогодні, 17:55
 0
Положинський передав волинському музею зібрані його татом старожитності
Сьогодні, 17:50
 0
Уряд затвердив порядок надання відпустки при народженні дитини для батька
Сьогодні, 17:33
 0
Медіа
відео
1/8