Положинський передав волинському музею зібрані його татом старожитності

Відомий музикан з Луцькапередав у Волинський краєзнавчий музей цінні речі, зібрані його батькому 1990-х роках.Про це артист повідомив на своїй сторінці у фейсбуці."В понеділок у тата мав би бути День народження. Тобто, він був, але вперше вже без тата. А вчора ми з мамою передали його колекцію старожитностей до нашого музею. Значну частину цих речей тато збирав просто заради того, щоби речі збереглися, щось лишилося ще від діда з бабою. Ось так сталося, що, на честь татового дня, зробили подарунок від нього рідній Волині. І добре діло, і приємність, і речі потрапили у дбайливі руки професіоналів. Певен - тато був би задоволеним", - написав Положинський.Натомість у музеї кажуть, що серед артефактів - цікаві етнографічні пам’ятки (коловоротки, гребінки, рублі, постоли, ночви, коромисла, ярмо, горщики та глечики), речі побуту мешканців Луцька міжвоєнного періоду (стільці польського виробника) та 1950–1960-х рр. (радіоприймачі, валіза).