На Світязі 11-12 липня святкуватимуть День села. ПРОГРАМА





Про це повідомляють у Центрі розвитку громади Шацької селищної ради, - пише



Організатори свята пропонують святкування на весь день та декілька святкових локацій.



11 липня на центральному пляжі села Світязь (територія літнього кафе "the LAKE") з 11 до 17 годин буде спортивна частина. Тут відбудеться відкритий турнір з дзюдо «Кубок Світязя», серед учасників віком 8-12 років.



Також відбудеться обласний спортивно-розважальний фестиваль «Шацькі озера-2021», де спортсмени змагатимуться командами в пляжному волейболі та богатирських іграх.



О 17 годині відбудеться концерт на літній сцені Світязя, що навпроти метеостанції.



В програмі:



- Виступ Заслуженого артиста України Василя Були;

- Виступ військового оркестру Луцького прикордонного загону;

- Вітання від місцевих аматорів сцени;

- Виступ переможця Всеукраїнських та міжнародних конкурсів, суперфіналіста «Голос діти» Ярослава Карпука;

- Фотозона та пригощання юшкою;

- Розваги від дитячої агенції свят "Навевака".



А о 19 годині відбудеться традиційний міжнародний професійний турнір з ММА «Кубок Світязя». Змагання проходитимуть на території комплексу «AMIGOS».



А 12 липня о 12 годині на футбольному полі урочища Тополина відбудеться футбольний матч між командами ветеранів та молоді села Світязь.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11 та 12 липня у селі Світязь святкуватимуть День села.Про це повідомляють у Центрі розвитку громади Шацької селищної ради, - пише Район.Шацьк Організатори свята пропонують святкування на весь день та декілька святкових локацій.11 липня на центральному пляжі села Світязь (територія літнього кафе "the LAKE") з 11 до 17 годин буде спортивна частина. Тут відбудеться відкритий турнір з дзюдо «Кубок Світязя», серед учасників віком 8-12 років.Також відбудеться обласний спортивно-розважальний фестиваль «Шацькі озера-2021», де спортсмени змагатимуться командами в пляжному волейболі та богатирських іграх.О 17 годині відбудеться концерт на літній сцені Світязя, що навпроти метеостанції.В програмі:- Виступ Заслуженого артиста України Василя Були;- Виступ військового оркестру Луцького прикордонного загону;- Вітання від місцевих аматорів сцени;- Виступ переможця Всеукраїнських та міжнародних конкурсів, суперфіналіста «Голос діти» Ярослава Карпука;- Фотозона та пригощання юшкою;- Розваги від дитячої агенції свят "Навевака".А о 19 годині відбудеться традиційний міжнародний професійний турнір з ММА «Кубок Світязя». Змагання проходитимуть на території комплексу «AMIGOS».А 12 липня о 12 годині на футбольному полі урочища Тополина відбудеться футбольний матч між командами ветеранів та молоді села Світязь.

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