На Світязі 11-12 липня святкуватимуть День села. ПРОГРАМА
Сьогодні, 14:12
11 та 12 липня у селі Світязь святкуватимуть День села.
Про це повідомляють у Центрі розвитку громади Шацької селищної ради, - пише Район.Шацьк.
Організатори свята пропонують святкування на весь день та декілька святкових локацій.
11 липня на центральному пляжі села Світязь (територія літнього кафе "the LAKE") з 11 до 17 годин буде спортивна частина. Тут відбудеться відкритий турнір з дзюдо «Кубок Світязя», серед учасників віком 8-12 років.
Також відбудеться обласний спортивно-розважальний фестиваль «Шацькі озера-2021», де спортсмени змагатимуться командами в пляжному волейболі та богатирських іграх.
О 17 годині відбудеться концерт на літній сцені Світязя, що навпроти метеостанції.
В програмі:
- Виступ Заслуженого артиста України Василя Були;
- Виступ військового оркестру Луцького прикордонного загону;
- Вітання від місцевих аматорів сцени;
- Виступ переможця Всеукраїнських та міжнародних конкурсів, суперфіналіста «Голос діти» Ярослава Карпука;
- Фотозона та пригощання юшкою;
- Розваги від дитячої агенції свят "Навевака".
А о 19 годині відбудеться традиційний міжнародний професійний турнір з ММА «Кубок Світязя». Змагання проходитимуть на території комплексу «AMIGOS».
А 12 липня о 12 годині на футбольному полі урочища Тополина відбудеться футбольний матч між командами ветеранів та молоді села Світязь.
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Про це повідомляють у Центрі розвитку громади Шацької селищної ради, - пише Район.Шацьк.
Організатори свята пропонують святкування на весь день та декілька святкових локацій.
11 липня на центральному пляжі села Світязь (територія літнього кафе "the LAKE") з 11 до 17 годин буде спортивна частина. Тут відбудеться відкритий турнір з дзюдо «Кубок Світязя», серед учасників віком 8-12 років.
Також відбудеться обласний спортивно-розважальний фестиваль «Шацькі озера-2021», де спортсмени змагатимуться командами в пляжному волейболі та богатирських іграх.
О 17 годині відбудеться концерт на літній сцені Світязя, що навпроти метеостанції.
В програмі:
- Виступ Заслуженого артиста України Василя Були;
- Виступ військового оркестру Луцького прикордонного загону;
- Вітання від місцевих аматорів сцени;
- Виступ переможця Всеукраїнських та міжнародних конкурсів, суперфіналіста «Голос діти» Ярослава Карпука;
- Фотозона та пригощання юшкою;
- Розваги від дитячої агенції свят "Навевака".
А о 19 годині відбудеться традиційний міжнародний професійний турнір з ММА «Кубок Світязя». Змагання проходитимуть на території комплексу «AMIGOS».
А 12 липня о 12 годині на футбольному полі урочища Тополина відбудеться футбольний матч між командами ветеранів та молоді села Світязь.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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