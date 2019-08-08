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На Світязі 11-12 липня святкуватимуть День села. ПРОГРАМА

На Світязі 11-12 липня святкуватимуть День села. ПРОГРАМА
11 та 12 липня у селі Світязь святкуватимуть День села.

Про це повідомляють у Центрі розвитку громади Шацької селищної ради, - пише Район.Шацьк.

Організатори свята пропонують святкування на весь день та декілька святкових локацій.

11 липня на центральному пляжі села Світязь (територія літнього кафе "the LAKE") з 11 до 17 годин буде спортивна частина. Тут відбудеться відкритий турнір з дзюдо «Кубок Світязя», серед учасників віком 8-12 років.

Також відбудеться обласний спортивно-розважальний фестиваль «Шацькі озера-2021», де спортсмени змагатимуться командами в пляжному волейболі та богатирських іграх.

О 17 годині відбудеться концерт на літній сцені Світязя, що навпроти метеостанції.

В програмі:

- Виступ Заслуженого артиста України Василя Були;
- Виступ військового оркестру Луцького прикордонного загону;
- Вітання від місцевих аматорів сцени;
- Виступ переможця Всеукраїнських та міжнародних конкурсів, суперфіналіста «Голос діти» Ярослава Карпука;
- Фотозона та пригощання юшкою;
- Розваги від дитячої агенції свят "Навевака".

А о 19 годині відбудеться традиційний міжнародний професійний турнір з ММА «Кубок Світязя». Змагання проходитимуть на території комплексу «AMIGOS».

А 12 липня о 12 годині на футбольному полі урочища Тополина відбудеться футбольний матч між командами ветеранів та молоді села Світязь.

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Теги: Світязь, День села, свято
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