Чоловіку, який напав на депутата Волинської облради, суд виніс вирок

Анатолія Буська та напав на нього. Він також заплатить майже 18 тис. грн за проведення судових експертиз.



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Перший напад на будинок депутата Волинської обласної ради, підприємця Анатолія Буська трапився ще у 2019-му році. Спочатку, 8-го травня, на його подвір’я невідомі кинули гранату. Вибух пошкодив фундамент будинку, двері гаража та бруківку. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.



У травні 2019-го року на подвір’я депутата Волинської облради Анатолія Буська невідомі кинули гранату. Фото з місця події



20-го травня стався безпосередньо напад на депутата. Уночі невідомий заліз у будинок Анатолія Буська та хотів його пограбувати. Однак чоловіка випадково помітив депутат. Після чого він вдарив Анатолія Буська електрошокером, погрожував пістолетом і втік з місця події. Пізніше його спіймали правоохоронці. Також тоді Анатолій Бусько розповів, що раніше затриманий 38-річний чоловік обслуговував автомобілі, які належать його синові.



З матеріалів справи, стало відомо, що місцевий житель Святослав Селеверстов заздалегідь готувався до пограбування будинку депутата. 19 травня 2019-го року близько 21 години він поїхав до Каменя-Каширського автомобілем «Nissan Micra». Машину лишив неподалік міста у лісі, за один кілометр від місця події. А сам замаскувався – одягнув накладну бороду та перуку. Після чого пішов до будинку депутата. Спочатку заліз у двір до сусідів, а звідти у подвір’я родини Буськів. Дочекавшись поки всі заснуть, близько 4-ої ранку 20-го травня він через відчинене вікно заліз у комору будинку. Чоловік хотів дочекатись, коли всі підуть з дому та пограбувати його.



Близько 7-ої ранку Анатолій Бусько почав збиратись на роботу та навіть завів автомобіль. Однак він побачив відчинене вікно та вирішив зайти до комори. У той момент Святослав Селеверстов вдарив його електрошокером у груди. Після чого депутат впав на підлогу. Тоді чоловік приставив йому до голови пістолет та запитав, хто ще є вдома. Депутат не відповів і почав кричати. Його крики почули дружина та син, які у той момент були на другому поверсі будинку, та спустились униз. Коли нападник їх побачив, то вибіг з будинку.



Він сів у заведений автомобіль «Nissan Navara», який належить ТОВ «Доф Арбо» (депутат є власником та директором цього підприємства), та ним користується сам Анатолій Бусько, і почав тікати. Однак, оскільки у дворі були зачинені ворота, він залишив машину та втік з місця події. Святослав Селеверстов прибіг до свого автомобіля, переодягнувся та поїхав додому. Одяг викинув у канаву. Після того, як повернувся додому, взяв літню резину та поміняв її на шиномонтажі, а стару залишив там для реалізації.



Також з матеріалів справи, відомо, що після нападу чоловік заховав пістолет та патрони у лісі, які згодом знайшли працівники поліції.



Зброя, яку правоохоронці знайшли у лісі. Фото з місця події



Правоохоронці заявляли, що Святослав Селеверстов не тільки намагався пограбувати депутата, незаконно носив зброю, а й кинув гранату у його двір. Зокрема, вони навіть провели перевірку чоловіка на поліграфі. Результат якої показав, що чоловік може приховувати інформацію щодо обставин нападу на Анатолія Буська, та обізнаний хто саме кинув вибуховий пристрій на його подвір’я.



Також, згідно з висновком експерта, речі, які були знайдені на місці вибуху та які знайшли під час обшуку будинку нападника, і проведення слідчого експерименту, схожі. Зокрема, одразу після події правоохоронці повідомляли, що вилучили у чоловіка гранати, запали та порох.



Однак у суді Святослав Селеверстов визнав лише свою вину у носінні, зберіганні зброї без дозволів та нападі на депутата під час спроби пограбувати будинок. Він розповів, що вдерся до дому Анатолія Буська, бо на той момент мав великі борги. Його підтримав і захисник та зазначив, що його вина у тому, що він кинув вибуховий пристрій на подвір’я депутата недоведена.



Також у суді допитали свідків, які підтвердили, що Святослав Селеверстов на той момент був винен їм 22 тис. доларів США. Станом на момент їх допиту, борг їм повернув батько чоловіка. Сам Анатолій Бусько та його адвокат Віталій Бляшук у судовому засіданні зазначили, що не мають жодних претензій до чоловіка та просили суворо його не карати.



Відтак, колегія суддів під головуванням Вікторії Корецької визнала його винним у незаконному носінні, зберіганні зброї та у нападі з метою пограбування. Однак, через недостатню кількість доказів його визнали невинним в інциденті з гранатою, яку кинули на подвір’я депутата.



Також під час винесення вироку суд врахував обставини, які пом’якшують покарання. Це зокрема, те, що кримінальне правопорушення Святослав Селеверстов вчинив вперше, визнав вину, активно сприяв розкриттю злочину. Також він має позитивну характеристику, одружений та має на утриманні троє дітей. Окрім того, судді врахували і позицію депутата, який просив суворо не карати чоловіка.



Відтак, суд вирішив призначити йому чотири роки ув’язнення без конфіскації майна. З нього також стягнуть 17 899 грн судових витрат у дохід держави.



Також до набрання вироком законної сили, йому залишили без змін запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. А строк відбуття його покарання рахуватимуть з моменту приведення вироку до виконання.



Окрім того, у строк основного покарання йому зарахували термін його попереднього ув’язнення з дня затримання – 20 травня 2019 року по 06 травня 2020 року, в розрахунку один день попереднього ув’язнення за один день позбавлення волі. Отже, після того, як вирок набере законної сили, за ґратами чоловік проведе трохи більше трьох років. Упродовж 30-ти днів на цей вирок ще може бути подана апеляція.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суд призначив чотири роки ув’язнення чоловіку, який проник у будинок депутата Волинської обласної радита напав на нього. Він також заплатить майже 18 тис. грн за проведення судових експертиз.Такий вирок виніс Ківерцівський районний суд 2-го липня, пише Сила правди.Перший напад на будинок депутата Волинської обласної ради, підприємця Анатолія Буська трапився ще у 2019-му році. Спочатку,. Вибух пошкодив фундамент будинку, двері гаража та бруківку. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.20-го травня стався безпосередньо напад на депутата. Уночі невідомий заліз у будинок Анатолія Буська та хотів його пограбувати. Однак чоловіка випадково помітив депутат. Після чого він вдарив Анатолія Буська електрошокером, погрожував пістолетом і втік з місця події. Пізніше його спіймали правоохоронці. Також тоді Анатолій Бусько розповів, що раніше затриманий 38-річний чоловік обслуговував автомобілі, які належать його синові.З матеріалів справи, стало відомо, що місцевий жительзаздалегідь готувався до пограбування будинку депутата. 19 травня 2019-го року близько 21 години він поїхав до Каменя-Каширського автомобілем «Nissan Micra». Машину лишив неподалік міста у лісі, за один кілометр від місця події. А сам замаскувався – одягнув накладну бороду та перуку. Після чого пішов до будинку депутата. Спочатку заліз у двір до сусідів, а звідти у подвір’я родини Буськів. Дочекавшись поки всі заснуть, близько 4-ої ранку 20-го травня він через відчинене вікно заліз у комору будинку. Чоловік хотів дочекатись, коли всі підуть з дому та пограбувати його.Близько 7-ої ранку Анатолій Бусько почав збиратись на роботу та навіть завів автомобіль. Однак він побачив відчинене вікно та вирішив зайти до комори. У той момент Святослав Селеверстов вдарив його електрошокером у груди. Після чого депутат впав на підлогу. Тоді чоловік приставив йому до голови пістолет та запитав, хто ще є вдома. Депутат не відповів і почав кричати. Його крики почули дружина та син, які у той момент були на другому поверсі будинку, та спустились униз. Коли нападник їх побачив, то вибіг з будинку.Він сів у заведений автомобіль «Nissan Navara», який належить ТОВ «Доф Арбо» (депутат є власником та директором цього підприємства), та ним користується сам Анатолій Бусько, і почав тікати. Однак, оскільки у дворі були зачинені ворота, він залишив машину та втік з місця події. Святослав Селеверстов прибіг до свого автомобіля, переодягнувся та поїхав додому. Одяг викинув у канаву. Після того, як повернувся додому, взяв літню резину та поміняв її на шиномонтажі, а стару залишив там для реалізації.Також з матеріалів справи, відомо, що після нападу чоловік заховав пістолет та патрони у лісі, які згодом знайшли працівники поліції.Правоохоронці заявляли, що Святослав Селеверстов не тільки намагався пограбувати депутата, незаконно носив зброю, а й кинув гранату у його двір. Зокрема, вони навіть провели перевірку чоловіка на поліграфі. Результат якої показав, що чоловік може приховувати інформацію щодо обставин нападу на Анатолія Буська, та обізнаний хто саме кинув вибуховий пристрій на його подвір’я.Також, згідно з висновком експерта, речі, які були знайдені на місці вибуху та які знайшли під час обшуку будинку нападника, і проведення слідчого експерименту, схожі. Зокрема, одразу після події правоохоронці повідомляли, що вилучили у чоловіка гранати, запали та порох.Однак у суді Святослав Селеверстов визнав лише свою вину у носінні, зберіганні зброї без дозволів та нападі на депутата під час спроби пограбувати будинок. Він розповів, що вдерся до дому Анатолія Буська, бо на той момент мав великі борги. Його підтримав і захисник та зазначив, що його вина у тому, що він кинув вибуховий пристрій на подвір’я депутата недоведена.Також у суді допитали свідків, які підтвердили, що Святослав Селеверстов на той момент був винен їм 22 тис. доларів США. Станом на момент їх допиту, борг їм повернув батько чоловіка. Сам Анатолій Бусько та його адвокату судовому засіданні зазначили, що не мають жодних претензій до чоловіка та просили суворо його не карати.Відтак, колегія суддів під головуваннямвизнала його винним у незаконному носінні, зберіганні зброї та у нападі з метою пограбування. Однак, через недостатню кількість доказів його визнали невинним в інциденті з гранатою, яку кинули на подвір’я депутата.Також під час винесення вироку суд врахував обставини, які пом’якшують покарання. Це зокрема, те, що кримінальне правопорушення Святослав Селеверстов вчинив вперше, визнав вину, активно сприяв розкриттю злочину. Також він має позитивну характеристику, одружений та має на утриманні троє дітей. Окрім того, судді врахували і позицію депутата, який просив суворо не карати чоловіка.Відтак, суд вирішив призначити йому чотири роки ув’язнення без конфіскації майна. З нього також стягнуть 17 899 грн судових витрат у дохід держави.Також до набрання вироком законної сили, йому залишили без змін запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. А строк відбуття його покарання рахуватимуть з моменту приведення вироку до виконання.Окрім того, у строк основного покарання йому зарахували термін його попереднього ув’язнення з дня затримання – 20 травня 2019 року по 06 травня 2020 року, в розрахунку один день попереднього ув’язнення за один день позбавлення волі. Отже, після того, як вирок набере законної сили, за ґратами чоловік проведе трохи більше трьох років. Упродовж 30-ти днів на цей вирок ще може бути подана апеляція.

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