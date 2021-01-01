Легалізація онлайн-казино в Україні: які гральні оператори отримали ліцензію*
Сьогодні, 22:13
Менше року тому на Україні був легалізований гральний бізнес. За кілька місяців в країні з'явилися десятки казино, а найбільші та найпрестижніші оператори вишикувалися в чергу для отримання ліцензії на роботу.
Щомісяця в країні отримують ліцензію відразу кілька операторів. Ця цифра постійно зростає.
Щоб почати роботу, гральним операторам потрібно було оплатити ліцензію і зібрати документи відповідно до місцевого грального законодавства.
Наземні казино мають можливість працювати виключно в готелях від трьох зірок. Зараз в країні відчинили двері десятки казино. Але найбільші світові оператори застрягли в черзі.
Видача гральних ліцензій на Україні почалася з онлайн-казино. Першою компанією, що отримала схвалення на роботу в країні, стало ТОВ «Спейсікс». Компанія володіє торговою маркою «Cosmolot». Ліцензія на рік обійшлася оператору в 23,4 млн. гривень.
Навесні 2021 гральну ліцензію отримали відразу шість онлайн-казино. Це ТОВ «Букмекерська контора Фавбет» (казино Favbet), ТОВ «Конкуерор», (Vulkan Casino), ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» (g.ua), ТОВ «Слотс Ю.Ей» (slotoking.ua), ТОВ «Альфагейм» (goldcup.ua) і ТОВ «Джокер.Юа» (joker.ua).
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Щомісяця в країні отримують ліцензію відразу кілька операторів. Ця цифра постійно зростає.
Щоб почати роботу, гральним операторам потрібно було оплатити ліцензію і зібрати документи відповідно до місцевого грального законодавства.
Наземні казино мають можливість працювати виключно в готелях від трьох зірок. Зараз в країні відчинили двері десятки казино. Але найбільші світові оператори застрягли в черзі.
Видача гральних ліцензій на Україні почалася з онлайн-казино. Першою компанією, що отримала схвалення на роботу в країні, стало ТОВ «Спейсікс». Компанія володіє торговою маркою «Cosmolot». Ліцензія на рік обійшлася оператору в 23,4 млн. гривень.
Навесні 2021 гральну ліцензію отримали відразу шість онлайн-казино. Це ТОВ «Букмекерська контора Фавбет» (казино Favbet), ТОВ «Конкуерор», (Vulkan Casino), ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» (g.ua), ТОВ «Слотс Ю.Ей» (slotoking.ua), ТОВ «Альфагейм» (goldcup.ua) і ТОВ «Джокер.Юа» (joker.ua).
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