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Легалізація онлайн-казино в Україні: які гральні оператори отримали ліцензію*

Легалізація онлайн-казино в Україні: які гральні оператори отримали ліцензію*
Менше року тому на Україні був легалізований гральний бізнес. За кілька місяців в країні з'явилися десятки казино, а найбільші та найпрестижніші оператори вишикувалися в чергу для отримання ліцензії на роботу.

Щомісяця в країні отримують ліцензію відразу кілька операторів. Ця цифра постійно зростає.

Щоб почати роботу, гральним операторам потрібно було оплатити ліцензію і зібрати документи відповідно до місцевого грального законодавства.

Наземні казино мають можливість працювати виключно в готелях від трьох зірок. Зараз в країні відчинили двері десятки казино. Але найбільші світові оператори застрягли в черзі.

Видача гральних ліцензій на Україні почалася з онлайн-казино. Першою компанією, що отримала схвалення на роботу в країні, стало ТОВ «Спейсікс». Компанія володіє торговою маркою «Cosmolot». Ліцензія на рік обійшлася оператору в 23,4 млн. гривень.

Навесні 2021 гральну ліцензію отримали відразу шість онлайн-казино. Це ТОВ «Букмекерська контора Фавбет» (казино Favbet), ТОВ «Конкуерор», (Vulkan Casino), ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» (g.ua), ТОВ «Слотс Ю.Ей» (slotoking.ua), ТОВ «Альфагейм» (goldcup.ua) і ТОВ «Джокер.Юа» (joker.ua).

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Теги: казино, ліцензії на онлайн-казино
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