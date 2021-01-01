Легалізація онлайн-казино в Україні: які гральні оператори отримали ліцензію*





Щомісяця в країні отримують ліцензію відразу кілька операторів. Ця цифра постійно зростає.



Щоб почати роботу, гральним операторам потрібно було оплатити ліцензію і зібрати документи відповідно до місцевого грального законодавства.



Наземні казино мають можливість працювати виключно в готелях від трьох зірок. Зараз в країні відчинили двері десятки казино. Але найбільші світові оператори застрягли в черзі.



Видача гральних ліцензій на Україні почалася з онлайн-казино. Першою компанією, що отримала схвалення на роботу в країні, стало ТОВ «Спейсікс». Компанія володіє торговою маркою «Cosmolot». Ліцензія на рік обійшлася оператору в 23,4 млн. гривень.



Навесні 2021 гральну ліцензію отримали відразу шість онлайн-казино. Це ТОВ «Букмекерська контора Фавбет» (

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Менше року тому на Україні був легалізований гральний бізнес. За кілька місяців в країні з'явилися десятки казино, а найбільші та найпрестижніші оператори вишикувалися в чергу для отримання ліцензії на роботу.Щомісяця в країні отримують ліцензію відразу кілька операторів. Ця цифра постійно зростає.Щоб почати роботу, гральним операторам потрібно було оплатити ліцензію і зібрати документи відповідно до місцевого грального законодавства.Наземні казино мають можливість працювати виключно в готелях від трьох зірок. Зараз в країні відчинили двері десятки казино. Але найбільші світові оператори застрягли в черзі.Видача гральних ліцензій на Україні почалася з онлайн-казино. Першою компанією, що отримала схвалення на роботу в країні, стало ТОВ «Спейсікс». Компанія володіє торговою маркою «Cosmolot». Ліцензія на рік обійшлася оператору в 23,4 млн. гривень.Навесні 2021 гральну ліцензію отримали відразу шість онлайн-казино. Це ТОВ «Букмекерська контора Фавбет» ( казино Favbet ), ТОВ «Конкуерор», (Vulkan Casino), ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» (g.ua), ТОВ «Слотс Ю.Ей» (slotoking.ua), ТОВ «Альфагейм» (goldcup.ua) і ТОВ «Джокер.Юа» (joker.ua).

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