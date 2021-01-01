У Польщі на будівництві трапилось декілька нещасних випадків з українцями: двоє померло, ще один травмувався





Як пoвідoмляє



Зокрема, у середу, 7 липня, під час виконання роботи на будівництві логістичного центру в населеному пункті Бяленжице (Великопольське воєводство) з 15-метрової висоти впав 30-річний працівник з України. Його у важкому стані забрали гелікоптером до лікарні в Познані.



У суботу, 3 липня, внаслідок нещасного випадку при модернізації залізничного мосту в місті Вронки (Великопольське воєводство) загинув 39-річний громадянин України. Чоловіка придавило будівельним домкратом. Реанімували потерпілого протягом 1,5 години, однак це не дало позитивного результату.



У понеділок, 28 червня, у місті Свіноуйшчє (Західнопоморське воєводство) під час будівництва місцевого газового терміналу помер 52-річний працівник з України. Чоловікові раптово стало зле під час робіт із армуванням фундаментної плити. Він упав і втратив свідомість. На місце викликали медиків, які протягом 40 хвилин пробували реанімувати українця, однак їхні зусилля виявилися марними.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом останніх днів у Польщі сталося декілька нещасних випадків з працівниками України, які трудилися на різних будівельних об'єктах.Як пoвідoмляє Yavp.pl , внаслідок цих нещасних випадків загинуло двоє чоловіків, а третій важко травмувався.Зокрема, у середу, 7 липня, під час виконання роботи на будівництві логістичного центру в населеному пункті Бяленжице (Великопольське воєводство) з 15-метрової висоти впав 30-річний працівник з України. Його у важкому стані забрали гелікоптером до лікарні в Познані.У суботу, 3 липня, внаслідок нещасного випадку при модернізації залізничного мосту в місті Вронки (Великопольське воєводство) загинув 39-річний громадянин України. Чоловіка придавило будівельним домкратом. Реанімували потерпілого протягом 1,5 години, однак це не дало позитивного результату.У понеділок, 28 червня, у місті Свіноуйшчє (Західнопоморське воєводство) під час будівництва місцевого газового терміналу помер 52-річний працівник з України. Чоловікові раптово стало зле під час робіт із армуванням фундаментної плити. Він упав і втратив свідомість. На місце викликали медиків, які протягом 40 хвилин пробували реанімувати українця, однак їхні зусилля виявилися марними.

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