«Інвестувати найкраще в комерційну нерухомість», – Андрій Разумовський*
Сьогодні, 19:15
Вкладати кошти в нерухомість на етапі її будівництва - вигідна інвестиція. Найбільше прибутків можна отримати від інвестування в комерційну нерухомість.
Про це розповів директор Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський під час інтерв’ю Інформаційному агентству ВолиньPost.
«У нерухомості є три стадії. На кожній з них житло набирає у вартості. В процесі будівництва ціна на нього становить 80% ринкової вартості. Це чесно і справедливо щодо людей, які нам повірили. Це по-партнерськи. Коли здаємо житло в експлуатацію, ціна становить 100% ринкової вартості, коли заселяються люди – 120%. До слова, у нас такого немає. Коли ми здаємо будинок в експлуатацію, то квартири вже повністю продані», - пояснює забудовник різницю в ціні на різних етапах будівництва.
Через поступове підвищення вартості житла в новобудові, найвигідніше купувати на початкових етапах будівництва.
Найбільш вигідно, стверджує Андрій Разумовський, вкладати кошти в комерційну нерухомість.
«Житло – хороша інвестиція, але комерційна нерухомість більш вигідна. Комерційне приміщення можна здавати в оренду за ціною 300 грн/м2, тобто для приміщення в 80 м2, це буде 900 дол. Для такого прибутку при здачі в оренду житла треба мати три квартири такою ж площею», - пояснює він.
Наразі, комерційна нерухомість є в ЖК «Супернова», ЖК «Амстердам», ЖК «Парковий квартал» в Ковелі. Як пояснює забудовник, в компанії «Інвестор» завжди збалансовано підходять до вибору орендарів і власників комерційних приміщень в ЖК: не потрібно відкривати 5 кав’ярень чи 3 відділення банку – по одному достатньо.
Огляд комерційного приміщення в ЖК «Парковий квартал» дивіться у відео:
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
м. Ковель, вул. Глібова, 8 б
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
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Про це розповів директор Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський під час інтерв’ю Інформаційному агентству ВолиньPost.
«У нерухомості є три стадії. На кожній з них житло набирає у вартості. В процесі будівництва ціна на нього становить 80% ринкової вартості. Це чесно і справедливо щодо людей, які нам повірили. Це по-партнерськи. Коли здаємо житло в експлуатацію, ціна становить 100% ринкової вартості, коли заселяються люди – 120%. До слова, у нас такого немає. Коли ми здаємо будинок в експлуатацію, то квартири вже повністю продані», - пояснює забудовник різницю в ціні на різних етапах будівництва.
Через поступове підвищення вартості житла в новобудові, найвигідніше купувати на початкових етапах будівництва.
Найбільш вигідно, стверджує Андрій Разумовський, вкладати кошти в комерційну нерухомість.
«Житло – хороша інвестиція, але комерційна нерухомість більш вигідна. Комерційне приміщення можна здавати в оренду за ціною 300 грн/м2, тобто для приміщення в 80 м2, це буде 900 дол. Для такого прибутку при здачі в оренду житла треба мати три квартири такою ж площею», - пояснює він.
Наразі, комерційна нерухомість є в ЖК «Супернова», ЖК «Амстердам», ЖК «Парковий квартал» в Ковелі. Як пояснює забудовник, в компанії «Інвестор» завжди збалансовано підходять до вибору орендарів і власників комерційних приміщень в ЖК: не потрібно відкривати 5 кав’ярень чи 3 відділення банку – по одному достатньо.
Огляд комерційного приміщення в ЖК «Парковий квартал» дивіться у відео:
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
м. Ковель, вул. Глібова, 8 б
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
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