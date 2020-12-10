«Інвестувати найкраще в комерційну нерухомість», – Андрій Разумовський*





Про це розповів директор Андрій Разумовський під час



«У нерухомості є три стадії. На кожній з них житло набирає у вартості. В процесі будівництва ціна на нього становить 80% ринкової вартості. Це чесно і справедливо щодо людей, які нам повірили. Це по-партнерськи. Коли здаємо житло в експлуатацію, ціна становить 100% ринкової вартості, коли заселяються люди – 120%. До слова, у нас такого немає. Коли ми здаємо будинок в експлуатацію, то квартири вже повністю продані», - пояснює забудовник різницю в ціні на різних етапах будівництва.



Через поступове підвищення вартості житла в новобудові, найвигідніше купувати на початкових етапах будівництва.



Найбільш вигідно, стверджує Андрій Разумовський, вкладати кошти в комерційну нерухомість.



«Житло – хороша інвестиція, але комерційна нерухомість більш вигідна. Комерційне приміщення можна здавати в оренду за ціною 300 грн/м2, тобто для приміщення в 80 м2, це буде 900 дол. Для такого прибутку при здачі в оренду житла треба мати три квартири такою ж площею», - пояснює він.



Наразі, комерційна нерухомість є в ЖК «Супернова», ЖК «Амстердам», ЖК «Парковий квартал» в Ковелі. Як пояснює забудовник, в компанії «Інвестор» завжди збалансовано підходять до вибору орендарів і власників комерційних приміщень в ЖК: не потрібно відкривати 5 кав’ярень чи 3 відділення банку – по одному достатньо.



Огляд комерційного приміщення в ЖК «Парковий квартал» дивіться у відео:







Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:



Телефон: 096 030 20 10



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



м. Ковель, вул. Глібова, 8 б



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вкладати кошти в нерухомість на етапі її будівництва - вигідна інвестиція. Найбільше прибутків можна отримати від інвестування в комерційну нерухомість.Про це розповів директор Будівельної компанії «Інвестор» під час інтерв’ю Інформаційному агентству ВолиньPost. «У нерухомості є три стадії. На кожній з них житло набирає у вартості. В процесі будівництва ціна на нього становить 80% ринкової вартості. Це чесно і справедливо щодо людей, які нам повірили. Це по-партнерськи. Коли здаємо житло в експлуатацію, ціна становить 100% ринкової вартості, коли заселяються люди – 120%. До слова, у нас такого немає. Коли ми здаємо будинок в експлуатацію, то квартири вже повністю продані», - пояснює забудовник різницю в ціні на різних етапах будівництва.Через поступове підвищення вартості житла в новобудові, найвигідніше купувати на початкових етапах будівництва.Найбільш вигідно, стверджує Андрій Разумовський, вкладати кошти в комерційну нерухомість.«Житло – хороша інвестиція, але комерційна нерухомість більш вигідна. Комерційне приміщення можна здавати в оренду за ціною 300 грн/м2, тобто для приміщення в 80 м2, це буде 900 дол. Для такого прибутку при здачі в оренду житла треба мати три квартири такою ж площею», - пояснює він.Наразі, комерційна нерухомість є в ЖК «Супернова», ЖК «Амстердам», ЖК «Парковий квартал» в Ковелі. Як пояснює забудовник, в компанії «Інвестор» завжди збалансовано підходять до вибору орендарів і власників комерційних приміщень в ЖК: не потрібно відкривати 5 кав’ярень чи 3 відділення банку – по одному достатньо.Огляд комерційного приміщення в ЖК «Парковий квартал» дивіться у відео:Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:Телефон: 096 030 20 10Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)м. Ковель, вул. Глібова, 8 бСайт: investor.lutsk.ua Facebook: investorlutsk Інстаграм: bud.investor Youtube: Інвестор

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