Може перебувати у Луцьку: поліція розшукує безвісти зниклу 51-річну жінку

Михальчук Ганну Петрівну, жительку Володимир-Волинського.



Жінка 3 липня, близько сьомої ранку, вийшла з квартири і досі не повернулася. На зв’язок громадянка не виходить, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



Прикмети: була одягнена у футболку жовтого кольору, штани кольорові з квітами. При собі мала жіночу сумку чорного кольору та картату сумку для речей.



У поліції Володимира повідомили також, що жінка сіла у маршрутку "Бгагодатне-Луцьк" і вийшла у Луцьку.



Тож, якщо вам відомо, де перебуває розшукувана, просять повідомити за телефонами: 0634661066; 0502077200 або 102.



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