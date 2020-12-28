Може перебувати у Луцьку: поліція розшукує безвісти зниклу 51-річну жінку
Сьогодні, 16:10
Правоохоронці розшукують безвісти зниклу 51-річну Михальчук Ганну Петрівну, жительку Володимир-Волинського.
Жінка 3 липня, близько сьомої ранку, вийшла з квартири і досі не повернулася. На зв’язок громадянка не виходить, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Прикмети: була одягнена у футболку жовтого кольору, штани кольорові з квітами. При собі мала жіночу сумку чорного кольору та картату сумку для речей.
У поліції Володимира повідомили також, що жінка сіла у маршрутку "Бгагодатне-Луцьк" і вийшла у Луцьку.
Тож, якщо вам відомо, де перебуває розшукувана, просять повідомити за телефонами: 0634661066; 0502077200 або 102.
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Жінка 3 липня, близько сьомої ранку, вийшла з квартири і досі не повернулася. На зв’язок громадянка не виходить, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Прикмети: була одягнена у футболку жовтого кольору, штани кольорові з квітами. При собі мала жіночу сумку чорного кольору та картату сумку для речей.
У поліції Володимира повідомили також, що жінка сіла у маршрутку "Бгагодатне-Луцьк" і вийшла у Луцьку.
Тож, якщо вам відомо, де перебуває розшукувана, просять повідомити за телефонами: 0634661066; 0502077200 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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