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У місті Яремче в жахливій аварії загинуло 4 людей. ФОТО

У місті Яремче в жахливій аварії загинуло 4 людей. ФОТО
У місті Яремче автомобіль з пасажирами з`їхав з дороги і перекинувся.

В аварії загинули водій і троє пасажирів, - інформує поліція Івано-Франківської області.

Попередньо встановили, що аварія сталася вночі 7 липня. Автомобіль Volkswagen Tiguan, рухаючись у напрямку Микуличина, на заокругленій ділянці дороги не справився з керуванням і злетів з дороги в обрив. Внаслідок аварії автомобіль перекинувся на дах.

В поліцію повідомленням про ДТП надійшло о 11:45 від місцевої мешканки, яка виявила перекинуте авто. На місце події одразу виїхали медики, рятувальники і поліцейські.

Слідчі встановил, що автівкою керував 29-річний мешканець Кропивницького, який від отриманих травм загинув на місці події з трьома пасажирами: 29-річною жінкою (мешканка Кропивницького), 37-річним і 38-річним чоловіками (мешканці Яремче).

За фактом дорожньо-транспортної пригоди правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Що стало причиною аварії – встановить слідство у ході досудового розслідування.

У місті Яремче в жахливій аварії загинуло 4 людей. ФОТО
У місті Яремче в жахливій аварії загинуло 4 людей. ФОТО
У місті Яремче в жахливій аварії загинуло 4 людей. ФОТО
У місті Яремче в жахливій аварії загинуло 4 людей. ФОТО

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Теги: Яремче, аварія, смерть
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