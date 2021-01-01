У місті Яремче в жахливій аварії загинуло 4 людей. ФОТО

У місті Яремче автомобіль з пасажирами з`їхав з дороги і перекинувся.В аварії загинули водій і троє пасажирів, - інформує поліція Івано-Франківської області.Попередньо встановили, що аварія сталася вночі 7 липня. Автомобіль Volkswagen Tiguan, рухаючись у напрямку Микуличина, на заокругленій ділянці дороги не справився з керуванням і злетів з дороги в обрив. Внаслідок аварії автомобіль перекинувся на дах.В поліцію повідомленням про ДТП надійшло о 11:45 від місцевої мешканки, яка виявила перекинуте авто. На місце події одразу виїхали медики, рятувальники і поліцейські.Слідчі встановил, що автівкою керував 29-річний мешканець Кропивницького, який від отриманих травм загинув на місці події з трьома пасажирами: 29-річною жінкою (мешканка Кропивницького), 37-річним і 38-річним чоловіками (мешканці Яремче).За фактом дорожньо-транспортної пригоди правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Що стало причиною аварії – встановить слідство у ході досудового розслідування.