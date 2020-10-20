Волинські акробатки здобули ліцензію на Всесвітні ігри, які пройдуть у США
Сьогодні, 16:56
У місті Женева в Швейцарії 2-4 липня відбувся 27-ий чемпіонат світу зі спортивної акробатики «27th FIG Acrobatic Gymnastics World Championships».
У змаганнях за титул чемпіона світу змагалися найсильніші спортсмени з 21 країни, зокрема й волинські акробатки, - інформує Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.
Жіноча група у складі Пом’яновської Дарини, Мальчук Олександри та Куніцкої Вікторії виборола 4 місце.
Спортсменки є майстрами спорту міжнародного класу України. У підсумку чемпіонату світу, акробатки здобули ліцензію на Всесвітні ігри, які пройдуть у 2022 році в Америці.
Тренує спортсменок Заслужений тренер України Кришпінович Олена Юріївна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У змаганнях за титул чемпіона світу змагалися найсильніші спортсмени з 21 країни, зокрема й волинські акробатки, - інформує Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.
Жіноча група у складі Пом’яновської Дарини, Мальчук Олександри та Куніцкої Вікторії виборола 4 місце.
Спортсменки є майстрами спорту міжнародного класу України. У підсумку чемпіонату світу, акробатки здобули ліцензію на Всесвітні ігри, які пройдуть у 2022 році в Америці.
Тренує спортсменок Заслужений тренер України Кришпінович Олена Юріївна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Рожищі в парку помер чоловік
Сьогодні, 17:17
У Луцьку в Стиру освятили воду
Сьогодні, 17:08
Волинські акробатки здобули ліцензію на Всесвітні ігри, які пройдуть у США
Сьогодні, 16:56
У місті Яремче в жахливій аварії загинуло 4 людей. ФОТО
Сьогодні, 16:38