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Волинські акробатки здобули ліцензію на Всесвітні ігри, які пройдуть у США

Волинські акробатки здобули ліцензію на Всесвітні ігри, які пройдуть у США
У місті Женева в Швейцарії 2-4 липня відбувся 27-ий чемпіонат світу зі спортивної акробатики «27th FIG Acrobatic Gymnastics World Championships».

У змаганнях за титул чемпіона світу змагалися найсильніші спортсмени з 21 країни, зокрема й волинські акробатки, - інформує Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.

Жіноча група у складі Пом’яновської Дарини, Мальчук Олександри та Куніцкої Вікторії виборола 4 місце.

Спортсменки є майстрами спорту міжнародного класу України. У підсумку чемпіонату світу, акробатки здобули ліцензію на Всесвітні ігри, які пройдуть у 2022 році в Америці.

Тренує спортсменок Заслужений тренер України Кришпінович Олена Юріївна.

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Теги: акробатика, Всесвітні ігри
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