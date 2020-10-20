Волинські акробатки здобули ліцензію на Всесвітні ігри, які пройдуть у США





У змаганнях за титул чемпіона світу змагалися найсильніші спортсмени з 21 країни, зокрема й волинські акробатки, - інформує Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.



Жіноча група у складі Пом’яновської Дарини, Мальчук Олександри та Куніцкої Вікторії виборола 4 місце.



Спортсменки є майстрами спорту міжнародного класу України. У підсумку чемпіонату світу, акробатки здобули ліцензію на Всесвітні ігри, які пройдуть у 2022 році в Америці.



Тренує спортсменок Заслужений тренер України Кришпінович Олена Юріївна.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Женева в Швейцарії 2-4 липня відбувся 27-ий чемпіонат світу зі спортивної акробатики «27th FIG Acrobatic Gymnastics World Championships».У змаганнях за титул чемпіона світу змагалися найсильніші спортсмени з 21 країни, зокрема й волинські акробатки, - інформує Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.Жіноча група у складітавиборола 4 місце.Спортсменки є майстрами спорту міжнародного класу України. У підсумку чемпіонату світу, акробатки здобули ліцензію на Всесвітні ігри, які пройдуть у 2022 році в Америці.Тренує спортсменок Заслужений тренер України

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