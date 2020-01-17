У Луцьку в Стиру освятили воду
Сьогодні, 17:08
У день Різдва предтечі та хрестителя Господнього Йоана після літургії відбулась хресна хода від кафедрального собору Святої Трійці до узбережжя річки Стир, що у центральному парку Луцька.
Чин освячення води очолив декан головного храму єпархії протоієрей Микола Нецькар, повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.
Освячували воду з обох берегів. З боку Рованців до богослужіння долучилась громада Великомученика цілителя Пантелеймона села на чолі з настоятелем протоієреєм Сергієм Коцем.
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Чин освячення води очолив декан головного храму єпархії протоієрей Микола Нецькар, повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.
Освячували воду з обох берегів. З боку Рованців до богослужіння долучилась громада Великомученика цілителя Пантелеймона села на чолі з настоятелем протоієреєм Сергієм Коцем.
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