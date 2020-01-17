У Луцьку в Стиру освятили воду





Чин освячення води очолив декан головного храму єпархії протоієрей Микола Нецькар, повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.



Освячували воду з обох берегів. З боку Рованців до богослужіння долучилась громада Великомученика цілителя Пантелеймона села на чолі з настоятелем протоієреєм Сергієм Коцем.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У день Різдва предтечі та хрестителя Господнього Йоана після літургії відбулась хресна хода від кафедрального собору Святої Трійці до узбережжя річки Стир, що у центральному парку Луцька.Чин освячення води очолив декан головного храму єпархії протоієрей, повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.Освячували воду з обох берегів. З боку Рованців до богослужіння долучилась громада Великомученика цілителя Пантелеймона села на чолі з настоятелем протоієреєм

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