У Рожищі в парку помер чоловік
Сьогодні, 17:17
У міському парку в Рожищі виявили тіло чоловіка.
Трагедія сталась в обідню пору у середу, 7 липня. Про це Район.Рожище повідомили у місцевому відділі поліцейської діяльності.
За словами очевидців, чоловікові раптово стало зле, він впав та скотився у ставок.
Загиблий – 75-річний житель міста Рожище.
На місці працювали правоохоронці. Причину смерті встановить судово-медична експертиза.
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Трагедія сталась в обідню пору у середу, 7 липня. Про це Район.Рожище повідомили у місцевому відділі поліцейської діяльності.
За словами очевидців, чоловікові раптово стало зле, він впав та скотився у ставок.
Загиблий – 75-річний житель міста Рожище.
На місці працювали правоохоронці. Причину смерті встановить судово-медична експертиза.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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