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У Рожищі в парку помер чоловік

У Рожищі в парку помер чоловік
У міському парку в Рожищі виявили тіло чоловіка.

Трагедія сталась в обідню пору у середу, 7 липня. Про це Район.Рожище повідомили у місцевому відділі поліцейської діяльності.

За словами очевидців, чоловікові раптово стало зле, він впав та скотився у ставок.

Загиблий – 75-річний житель міста Рожище.

На місці працювали правоохоронці. Причину смерті встановить судово-медична експертиза.


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Теги: парк, Рожище, смерть
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