У Рожищі в парку помер чоловік





Трагедія сталась в обідню пору у середу, 7 липня. Про це



За словами очевидців, чоловікові раптово стало зле, він впав та скотився у ставок.



Загиблий – 75-річний житель міста Рожище.



На місці працювали правоохоронці. Причину смерті встановить судово-медична експертиза.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У міському парку в Рожищі виявили тіло чоловіка.Трагедія сталась в обідню пору у середу, 7 липня. Про це Район.Рожище повідомили у місцевому відділі поліцейської діяльності.За словами очевидців, чоловікові раптово стало зле, він впав та скотився у ставок.Загиблий – 75-річний житель міста Рожище.На місці працювали правоохоронці. Причину смерті встановить судово-медична експертиза.

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