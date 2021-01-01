Судовий розгляд справи про вбивство 16-річного хлопця з Волині знову затягують





Так, 2-го липня після майже півторарічної перерви мало відбутися підготовче засідання, однак його знову перенесли, розповідає матір Наталія, - пише



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Цього разу засідання перенесли через відсутність обвинуваченого, який наразі перебуває на службі в армії. Про це повідомив під час суду прокурор. І що цікаво, цій новині здивувався навіть суддя.



Обуренню мами загиблого школяра немає меж. Вона переконана: це робиться навмисне, аби зам’яти справу. Адже за рік підготовчі судові засідання кілька разів переносили, через неявку обвинуваченого та його адвоката, або ж суд призначали із значним часовим інтервалом, наприклад, у кілька місяців. А наразі він взагалі перебуває в армії. Тож, що робити далі й де шукати правду і справедливість згорьована жінка вже не знає.



“Це все робиться навмисно, аби «відмазати» обвинуваченого. Я просто хочу, щоб нарешті була встановлена справедливість і винні в смерті мого сина були покарані. Невже Роман, будучи обвинуваченим у справі про вбивство міг ось так просто піти в армію? Щось я в цьому сумніваюся. Вже 3,5 роки вбивця мого сина – без покарання. Я вже не знаю, що робити”, – бідкається Наталія Сачук.



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За її словами, суддя, який веде справу, – Микола Ушаков, – теж був здивований, коли дізнався, що обвинувачений наразі є строковиком і знаходиться в армії. Він сказав, що буде добиватися, аби на судові засідання Романа привозили з місця несення служби.



“Але я не знаю, чи так воно буде. Чи будуть його на суди привозити з армії чи доведеться чекати поки він відслужить. Це все дуже дивно і підозріло”, – нарікає мама вбитого юнака.



Нагадаємо, 14-го січня 2018 року мешканець села Охнівка, 15-річний студент Роман під час необережного поводження із мисливською зброєю ІЖ-17, вистрілив у 16-річного школяра Івана. Куля влучила в голову, від отриманої травми хлопець помер на місці.



Мама загиблого школяра Наталія Сачук нарікає: після трагедії минуло майже 3 роки, однак вбивця її сина досі не покараний. Обвинувальний вирок ще наприкінці минулого року був винесений лише власнику зброї, батьку 15-річного Романа. Йому присудили 2 роки відбування покарання в тюрмі. Проте жінка розповідала, що бачила його на волі, коли він мав сидіти у місцях позбавлення волі.



За словами Наталії, два роки тягнулось розслідування справи і проведення низки експертиз, а 24-го жовтня 2019-го, після кількох перенесень, врешті відбулося перше підготовче засідання суду.



Однак, як каже жінка, опісля почалося найцікавіше: наступне провадження у справі призначили на 15-те жовтня 2020-го. Однак, незважаючи на тривалу перерву в судовому провадженні, суд знову не відбувся. Його перенесли через неявку обвинуваченого та його адвоката. І з тих пір так було кілька разів.



Жінка добивається правди кілька років поспіль і не розуміє, як обвинувачений може роками не з’являтися на засідання.

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