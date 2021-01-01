Чоловік, який до смерті побив перехожого у центрі Луцька, сяде у тюрму

Судили 29-річним жителя обласного центру Волині.Слідство встановило, що двічі судимий уже молодик, щодо якого в суді перебуває ще три обвинувальних акти про вчинення ним крадіжок, грабежів та шахрайств, у вересні 2020 року скоїв ще три злочини, - інформує пресслужба обласної прокуратуриУвечері 3 вересня він шляхом обману заволодів мобільним телефоном лучанина, а 6 вересня під час конфлікту на вулиці Лесі Українки в Луцьку вдарив у голову громадянина, спричинивши йому травми, від яких потерпілий за кілька днів помер у лікарні.Зранку 9 вересня 2020 року зловмисник викрав у магазині продукти й був викритий при цьому касиром, проте зумів утекти.Луцький міськрайонний суд, визнавши чоловіка винним у вчиненні цих злочинів, призначив йому покарання у виді 8 років позбавлення волі.