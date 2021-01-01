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Чоловік, який до смерті побив перехожого у центрі Луцька, сяде у тюрму

Чоловік, який до смерті побив перехожого у центрі Луцька, сяде у тюрму
Судили 29-річним жителя обласного центру Волині.

Слідство встановило, що двічі судимий уже молодик, щодо якого в суді перебуває ще три обвинувальних акти про вчинення ним крадіжок, грабежів та шахрайств, у вересні 2020 року скоїв ще три злочини, - інформує пресслужба обласної прокуратури

Увечері 3 вересня він шляхом обману заволодів мобільним телефоном лучанина, а 6 вересня під час конфлікту на вулиці Лесі Українки в Луцьку вдарив у голову громадянина, спричинивши йому травми, від яких потерпілий за кілька днів помер у лікарні.

Зранку 9 вересня 2020 року зловмисник викрав у магазині продукти й був викритий при цьому касиром, проте зумів утекти.

Луцький міськрайонний суд, визнавши чоловіка винним у вчиненні цих злочинів, призначив йому покарання у виді 8 років позбавлення волі.




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Теги: суд, побиття, смерть, Луцьк
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