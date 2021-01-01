Чоловік, який до смерті побив перехожого у центрі Луцька, сяде у тюрму

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Судили 29-річним жителя обласного центру Волині.
Слідство встановило, що двічі судимий уже молодик, щодо якого в суді перебуває ще три обвинувальних акти про вчинення ним крадіжок, грабежів та шахрайств, у вересні 2020 року скоїв ще три злочини, - інформує пресслужба обласної прокуратури
Увечері 3 вересня він шляхом обману заволодів мобільним телефоном лучанина, а 6 вересня під час конфлікту на вулиці Лесі Українки в Луцьку вдарив у голову громадянина, спричинивши йому травми, від яких потерпілий за кілька днів помер у лікарні.
Зранку 9 вересня 2020 року зловмисник викрав у магазині продукти й був викритий при цьому касиром, проте зумів утекти.
Луцький міськрайонний суд, визнавши чоловіка винним у вчиненні цих злочинів, призначив йому покарання у виді 8 років позбавлення волі.
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Слідство встановило, що двічі судимий уже молодик, щодо якого в суді перебуває ще три обвинувальних акти про вчинення ним крадіжок, грабежів та шахрайств, у вересні 2020 року скоїв ще три злочини, - інформує пресслужба обласної прокуратури
Увечері 3 вересня він шляхом обману заволодів мобільним телефоном лучанина, а 6 вересня під час конфлікту на вулиці Лесі Українки в Луцьку вдарив у голову громадянина, спричинивши йому травми, від яких потерпілий за кілька днів помер у лікарні.
Зранку 9 вересня 2020 року зловмисник викрав у магазині продукти й був викритий при цьому касиром, проте зумів утекти.
Луцький міськрайонний суд, визнавши чоловіка винним у вчиненні цих злочинів, призначив йому покарання у виді 8 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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