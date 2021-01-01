Якою буде погода на Волині у четвер, 8 липня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Інформують, що в області 8 липня вітер буде південно-східний, 3-8 м/с.



Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у четвер, 8 липня, синоптики прогнозують невелику хмарність. Опадів не передбачають.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Інформують, що в області 8 липня вітер буде південно-східний, 3-8 м/с.Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°.

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