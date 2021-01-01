Якою буде погода на Волині у четвер, 8 липня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області у четвер, 8 липня, синоптики прогнозують невелику хмарність. Опадів не передбачають.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Інформують, що в області 8 липня вітер буде південно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Інформують, що в області 8 липня вітер буде південно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°.
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