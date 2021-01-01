вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Якою буде погода на Волині у четвер, 8 липня

Якою буде погода на Волині у четвер, 8 липня
У Волинській області у четвер, 8 липня, синоптики прогнозують невелику хмарність. Опадів не передбачають.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Інформують, що в області 8 липня вітер буде південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, синоптики, 8 липня
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Мешканці волинського міста можуть залишитися без води
Сьогодні, 20:35
Якою буде погода на Волині у четвер, 8 липня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку двоє атовців отримають житло на умовах співфінансування
Сьогодні, 19:37
«Інвестувати найкраще в комерційну нерухомість», – Андрій Разумовський*
Сьогодні, 19:15
Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 8 липня
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
Синоптик розповів, якою буде погода в Україні на Трійцю Синоптик розповів, якою буде погода в Україні на Трійцю
15 червень, 14:12
Синоптики попереджають українців про погіршення погодних умов Синоптики попереджають українців про погіршення погодних умов
10 червень, 09:56
Синоптики розповіли, чи буде червень теплим Синоптики розповіли, чи буде червень теплим
27 травень, 15:37
Синоптик розповіла, якою буде погода на Волині у вихідні, 29-30 травня Синоптик розповіла, якою буде погода на Волині у вихідні, 29-30 травня
26 травень, 11:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Інтернет-магазин MD Fashion – запорука стильного гардеробу*
Сьогодні, 09:30
 1
Мешканці волинського міста можуть залишитися без води
Сьогодні, 20:35
 0
Якою буде погода на Волині у четвер, 8 липня
Сьогодні, 20:00
 0
У Луцьку двоє атовців отримають житло на умовах співфінансування
Сьогодні, 19:37
 0
«Інвестувати найкраще в комерційну нерухомість», – Андрій Разумовський*
Сьогодні, 19:15
 0
Медіа
відео
1/8