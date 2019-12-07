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Тренеру «Старого Луцька» довірили національну баскетбольну збірну

Тренеру «Старого Луцька» довірили національну баскетбольну збірну
Наставника БК «Старий Луцьк-Університет» Володимира Журжія призначили головний тренером національної збірної U-17 баскетболу 3х3.

Про це йдеться на офіційному сайті луцького баскетбольного клубу.

3-го липня в Буковелі розпочалися збори команди, які орієнтовно триватимуть до кінця місяця. Гравці збірної приймуть участь в етапах чемпіонату України 3х3, які відбудуться під час фестивалю Atlas Weekend. Зазначимо, що учасниками етапу стане й команда «Промбудсфера», в складі якої грають баскетболісти «Старого Луцька».

Завдяки високому командному рейтингу підопічні Володимира Журжія не гратимуть кваліфікацію, а відразу приймуть участь у фінальній частині Чемпіонату Європи з баскетболу 3х3, який відбудеться у вересня.

«Ми познайомилися з хлопцями, активно працюємо на зборах. Будемо награвати склад, приймати участь у товариських турнірах. Нас чекає непроста праця, тренувальний процес і підготовка до Чемпіонату Європи. Окрім цього, наступного року відбудуться Юнацькі Олімпійські ігри. Потрібно готувати команду і до цих змагань», – розповів Володимир Журжій.

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Теги: Волинь, Луцьк, баскетбол
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