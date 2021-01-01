На «Ягодині» роблять тести людям, які можуть «привезти» штам вірусу «Дельта». ВІДЕО





Про це Ольга Богачевська.



Станом на 7 липня країн, у яких поширений штам COVID-19, є п'ять: Великобританія, Португалія, Ірландія, Росія та Індія. Зі слів епідеміологині, у 15 осіб, котрі цієї доби в'їхали в Україну та попередньо перетинали кордон із Португалією, тести були негативними.



Одне тестування триває майже пів години: перевіряють людей, які більше тижня були в країнах з високим поширенням коронавірусу "Дельта", каже Ольга Богачевська. Для медиків облаштували окреме приміщення для експрес-тестування. Тести роблять цілодобово. Щоранку о 9-й годині на зміну виходить інший працівник.



У перший день заступила на чергування помічниця епідеміолога Наталія Зінчук. Із її слів, спершу людина заповнює заяву, а після цього медик одягає захисний щиток і готується робити сам тест.



Тест складають до проходження паспортного контролю у волинських пунктах пропуску "Ягодин", "Доманове", "Дольськ", "Устилуг". Українці можуть скласти тест чи встановити додаток "Вдома" і бути на самоізоляції 14 днів. Із 9-ої до 15-ої годин 7 липня експрес-тест нікому не робили.



"Якщо громадяни з вище вказаних країн не мають полісу чи результату тестування, який провели не пізніше, як за 72 годин, до перетину кордону, то такому іноземцю ми офіційно відмовляємо у в’їзді", – розповів технік прикордонної служби "Ягодин" Богдан Демчук.





На Волині станом на 7 липня не виявили жодного штаму коронавірусу "Дельта". В Україні підтвердили два таких випадки, – повідомила головна санітарна лікарка області Наталія Янко.



Експрес-тестів для виявлення нового штаму коронавірусу є достатньо, каже Наталія Янко, їх роблять за кошти людей. Вартість одного експрес-тесту – 348 гривень. Жодна приватна фірма таких послуг у пунктах пропуску на Волині не надає.



До якого періоду на кордоні працюватимуть пункти експрес-тестування поки не визначили. Перелік країн, після відвідування яких, потрібно буде робити експрес тест, може змінюватися, додав технік прикордонної служби "Ягодин" Богдан Демчук.



Нагадаємо, з 6 липня в усіх пунктах пропуску через державний кордон почали проводити експрес-тести на визначення антигену коронавірусу. Пункти тестування спеціалісти обласного центру контролю та профілактики хвороб облаштували у зонах прикордонного контролю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На одному з чотирьох пунктів пропуску на Волині "Ягодин" за добу зробили 15 експрес-тестів на визначення антигену коронавірусу в людей, які в'їжджають із країн, де поширений штам вірусу "Дельта".Про це Суспільному повідомила лікарка-епідеміологиняСтаном на 7 липня країн, у яких поширений штам COVID-19, є п'ять: Великобританія, Португалія, Ірландія, Росія та Індія. Зі слів епідеміологині, у 15 осіб, котрі цієї доби в'їхали в Україну та попередньо перетинали кордон із Португалією, тести були негативними.Одне тестування триває майже пів години: перевіряють людей, які більше тижня були в країнах з високим поширенням коронавірусу "Дельта", каже. Для медиків облаштували окреме приміщення для експрес-тестування. Тести роблять цілодобово. Щоранку о 9-й годині на зміну виходить інший працівник.У перший день заступила на чергування помічниця епідеміолога. Із її слів, спершу людина заповнює заяву, а після цього медик одягає захисний щиток і готується робити сам тест.Тест складають до проходження паспортного контролю у волинських пунктах пропуску "Ягодин", "Доманове", "Дольськ", "Устилуг". Українці можуть скласти тест чи встановити додаток "Вдома" і бути на самоізоляції 14 днів. Із 9-ої до 15-ої годин 7 липня експрес-тест нікому не робили."Якщо громадяни з вище вказаних країн не мають полісу чи результату тестування, який провели не пізніше, як за 72 годин, до перетину кордону, то такому іноземцю ми офіційно відмовляємо у в’їзді", – розповів технік прикордонної служби "Ягодин" Богдан Демчук.На Волині станом на 7 липня не виявили жодного штаму коронавірусу "Дельта". В Україні підтвердили два таких випадки, – повідомила головна санітарна лікарка області Наталія Янко.Експрес-тестів для виявлення нового штаму коронавірусу є достатньо, каже Наталія Янко, їх роблять за кошти людей. Вартість одного експрес-тесту – 348 гривень. Жодна приватна фірма таких послуг у пунктах пропуску на Волині не надає.До якого періоду на кордоні працюватимуть пункти експрес-тестування поки не визначили. Перелік країн, після відвідування яких, потрібно буде робити експрес тест, може змінюватися, додав технік прикордонної служби "Ягодин"Нагадаємо, з 6 липня в усіх пунктах пропуску через державний кордон почали проводити експрес-тести на визначення антигену коронавірусу. Пункти тестування спеціалісти обласного центру контролю та профілактики хвороб облаштували у зонах прикордонного контролю.

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