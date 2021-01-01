Показали, чим годують в'язнів луцького СІЗО. ФОТО

У державній установі "Луцький слідчий ізолятор" перевірили якість та технології приготування їжі та розповіли про типове меню ув'язнених.Про це написали на сторінці установи у фейсбуці.Метою контрольного приготування їжі було проведення практичного заняття з начальником їдальні, кухарським складом та іншим персоналом їдальні з організації харчування осіб, які утримуються в ДУ «Луцький слідчий ізолятор». Перед початком проведення контрольного приготування їжі перевірили стан їдальні, дотримання санітарно-гігієнічних вимог, справність технологічного та холодильного устаткування, наявність і зберігання продовольства на складі.Процес контрольного приготування їжі було умовно поділили на три періоди:- підготовчий, який зайняв за часом проміжок від попереднього до чергового приготування їжі;- виконавчий, тобто безпосереднє проведення контрольного приготування їжі;- кінцевий - документальне оформлення результатів контрольного приготування їжі.Згідно типового меню для засуджених та ув’язнених готувались страви: вінегрет овочевий, суп картопляний з горохом, биточки м’ясні, каша ячмінна, хліб пшеничний з борошна першого сорту.Після закінчення контрольного приготування їжі зробили детальний аналіз роботи кухарів та вказали на недоліки, які були допущенні під час приготування їжі.