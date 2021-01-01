Показали, чим годують в'язнів луцького СІЗО. ФОТО
07 липень, 23:16
У державній установі "Луцький слідчий ізолятор" перевірили якість та технології приготування їжі та розповіли про типове меню ув'язнених.
Про це написали на сторінці установи у фейсбуці.
Метою контрольного приготування їжі було проведення практичного заняття з начальником їдальні, кухарським складом та іншим персоналом їдальні з організації харчування осіб, які утримуються в ДУ «Луцький слідчий ізолятор». Перед початком проведення контрольного приготування їжі перевірили стан їдальні, дотримання санітарно-гігієнічних вимог, справність технологічного та холодильного устаткування, наявність і зберігання продовольства на складі.
Процес контрольного приготування їжі було умовно поділили на три періоди:
- підготовчий, який зайняв за часом проміжок від попереднього до чергового приготування їжі;
- виконавчий, тобто безпосереднє проведення контрольного приготування їжі;
- кінцевий - документальне оформлення результатів контрольного приготування їжі.
Згідно типового меню для засуджених та ув’язнених готувались страви: вінегрет овочевий, суп картопляний з горохом, биточки м’ясні, каша ячмінна, хліб пшеничний з борошна першого сорту.
Після закінчення контрольного приготування їжі зробили детальний аналіз роботи кухарів та вказали на недоліки, які були допущенні під час приготування їжі.
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Про це написали на сторінці установи у фейсбуці.
Метою контрольного приготування їжі було проведення практичного заняття з начальником їдальні, кухарським складом та іншим персоналом їдальні з організації харчування осіб, які утримуються в ДУ «Луцький слідчий ізолятор». Перед початком проведення контрольного приготування їжі перевірили стан їдальні, дотримання санітарно-гігієнічних вимог, справність технологічного та холодильного устаткування, наявність і зберігання продовольства на складі.
Процес контрольного приготування їжі було умовно поділили на три періоди:
- підготовчий, який зайняв за часом проміжок від попереднього до чергового приготування їжі;
- виконавчий, тобто безпосереднє проведення контрольного приготування їжі;
- кінцевий - документальне оформлення результатів контрольного приготування їжі.
Згідно типового меню для засуджених та ув’язнених готувались страви: вінегрет овочевий, суп картопляний з горохом, биточки м’ясні, каша ячмінна, хліб пшеничний з борошна першого сорту.
Після закінчення контрольного приготування їжі зробили детальний аналіз роботи кухарів та вказали на недоліки, які були допущенні під час приготування їжі.
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