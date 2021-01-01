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Показали, чим годують в'язнів луцького СІЗО. ФОТО

Показали, чим годують в'язнів луцького СІЗО. ФОТО
У державній установі "Луцький слідчий ізолятор" перевірили якість та технології приготування їжі та розповіли про типове меню ув'язнених.

Про це написали на сторінці установи у фейсбуці.

Метою контрольного приготування їжі було проведення практичного заняття з начальником їдальні, кухарським складом та іншим персоналом їдальні з організації харчування осіб, які утримуються в ДУ «Луцький слідчий ізолятор». Перед початком проведення контрольного приготування їжі перевірили стан їдальні, дотримання санітарно-гігієнічних вимог, справність технологічного та холодильного устаткування, наявність і зберігання продовольства на складі.

Процес контрольного приготування їжі було умовно поділили на три періоди:
- підготовчий, який зайняв за часом проміжок від попереднього до чергового приготування їжі;
- виконавчий, тобто безпосереднє проведення контрольного приготування їжі;
- кінцевий - документальне оформлення результатів контрольного приготування їжі.
Показали, чим годують в'язнів луцького СІЗО. ФОТО

Згідно типового меню для засуджених та ув’язнених готувались страви: вінегрет овочевий, суп картопляний з горохом, биточки м’ясні, каша ячмінна, хліб пшеничний з борошна першого сорту.
Показали, чим годують в'язнів луцького СІЗО. ФОТО
Показали, чим годують в'язнів луцького СІЗО. ФОТО
Показали, чим годують в'язнів луцького СІЗО. ФОТО

Після закінчення контрольного приготування їжі зробили детальний аналіз роботи кухарів та вказали на недоліки, які були допущенні під час приготування їжі.

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Теги: Луцький СІЗО, меню
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