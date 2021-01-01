Біля Луцька триває фестиваль Івана Купала. ВІДЕО





Дійство розпочалося у середу, 7 липня, о 17:00, - пише



На березі річки Чорногузки організатори підготували для гостей фесту багато цікавого:



виступи аматорських колективів Боратинської громади;

купальські ігри та козацькі забави;

майстер-клас з плетення купальського вінка;

фінал «Битви візажистів»

поетична галявина;

козацький куліш;

танці на березі річки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Полонка, яке знаходиться неподалік оласного центру Волині, відбувається фестиваль, приурочений святу Івана Купала.Дійство розпочалося у середу, 7 липня, о 17:00, - пише ІА «Конкурент». На березі річки Чорногузки організатори підготували для гостей фесту багато цікавого:виступи аматорських колективів Боратинської громади;купальські ігри та козацькі забави;майстер-клас з плетення купальського вінка;фінал «Битви візажистів»поетична галявина;козацький куліш;танці на березі річки.

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