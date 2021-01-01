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Біля Луцька триває фестиваль Івана Купала. ВІДЕО

Біля Луцька триває фестиваль Івана Купала. ВІДЕО
У селі Полонка, яке знаходиться неподалік оласного центру Волині, відбувається фестиваль, приурочений святу Івана Купала.

Дійство розпочалося у середу, 7 липня, о 17:00, - пише ІА «Конкурент».

На березі річки Чорногузки організатори підготували для гостей фесту багато цікавого:

виступи аматорських колективів Боратинської громади;
купальські ігри та козацькі забави;
майстер-клас з плетення купальського вінка;
фінал «Битви візажистів»
поетична галявина;
козацький куліш;
танці на березі річки.


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Теги: Волинь, Луцьк, Полонка, Івана Купала
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