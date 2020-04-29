НБУ змінить дизайн монет номіналом 1 та 2 гривні





Перш за все, мова йде про використання монет літніми людьми і громадянами з вадами зору. Про це йшлося на брифінгу, який був присвячений старту Всеукраїнської інформаційної кампанії щодо безпеки готівкових розрахунків, - пише



Як пояснюють у Нацбанку, було вирішено врахувати скарги громадян.



Також в НБУ розповіли, що оптимізація банкнотно-монетного ряду – не на часі.



Як відомо, монети номіналом одна та дві гривні дуже схожі, і лише незначно відрізняються за розміром.

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