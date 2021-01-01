Як будують «Cупернову»? ВІДЕОБЛОГ АНДРІЯ РАЗУМОВСЬКОГО*

Андрій Разумовський у своєму відеоблозі розповів про те, як розбудовується наймасштабніший проект - ЖК “Супернова”.



У відео, опублікованому на YouTube-сторіці БК "Інвестор", Андрій Разумовський розповів про останні два будинки житлового комплексу і про запланований благоустрій території, а також показав одну із квартир звередини і неймовірні краєвиди, які відкриваються з її вікна.



Детальніше - у відеоблозі.







Більше інформації про житло Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:



+38 067 543 48 71



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



Сайт:

Facebook:

Інстаграм:

Youtube:

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директор Будівельної компанії "Інвестор"у своєму відеоблозі розповів про те, як розбудовується наймасштабніший проект -У відео, опублікованому на, Андрій Разумовський розповів про останні два будинки житлового комплексу і про запланований благоустрій території, а також показав одну із квартир звередини і неймовірні краєвиди, які відкриваються з її вікна.Детальніше - у відеоблозі.Більше інформації про житло Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:+38 067 543 48 71Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)Сайт: investor.lutsk.ua Facebook: investorlutsk Інстаграм: bud.investor Youtube: Інвестор

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію