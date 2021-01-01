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Як будують «Cупернову»? ВІДЕОБЛОГ АНДРІЯ РАЗУМОВСЬКОГО*

Як будують «Cупернову»? ВІДЕОБЛОГ АНДРІЯ РАЗУМОВСЬКОГО*
Директор Будівельної компанії "Інвестор" Андрій Разумовський у своєму відеоблозі розповів про те, як розбудовується наймасштабніший проект - ЖК “Супернова”.

У відео, опублікованому на YouTube-сторіці БК "Інвестор", Андрій Разумовський розповів про останні два будинки житлового комплексу і про запланований благоустрій території, а також показав одну із квартир звередини і неймовірні краєвиди, які відкриваються з її вікна.

Детальніше - у відеоблозі.



Більше інформації про житло Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:

+38 067 543 48 71

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор

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Теги: Інвестор, Волинь
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