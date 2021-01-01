З'явилося відео падіння вертольота з українцями в Польщі
Сьогодні, 04:23
У мережі з'явилося відео падіння приватного вертольота в озеро Талти Вармінсько-Мазурського воєводства (північний схід Польщі), на борту якого знаходилися троє українців.
Камера спостереження зняла момент падіння вертольота з українцями в озеро. Гелікоптер почав різко втрачати висоту, після чого впав. Відео опублікувало видання RMF24, - пише Кореспондент.
Як видно на ролику, вертоліт під час польоту різко починає падати вниз.
ЗМІ зазначає, що прокуратура Польщі розслідує справу за статтею про доведення до аварії в повітряному русі. Встановлюються причини падіння вертольота.
Нагадаємо, вертоліт впав у озеро у вівторок, 6 липня. Незабаром після зльоту у вертольота почалися проблеми з двигуном. Він почав опускатися, поки не впав у воду і повністю затонув. Туристи, які проїжджали повз на моторному човні, підібрали трьох людей, які опинилися у воді. Їх доставили в лікарню. Це були громадяни України, які проживають у Польщі.
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Камера спостереження зняла момент падіння вертольота з українцями в озеро. Гелікоптер почав різко втрачати висоту, після чого впав. Відео опублікувало видання RMF24, - пише Кореспондент.
Як видно на ролику, вертоліт під час польоту різко починає падати вниз.
ЗМІ зазначає, що прокуратура Польщі розслідує справу за статтею про доведення до аварії в повітряному русі. Встановлюються причини падіння вертольота.
Нагадаємо, вертоліт впав у озеро у вівторок, 6 липня. Незабаром після зльоту у вертольота почалися проблеми з двигуном. Він почав опускатися, поки не впав у воду і повністю затонув. Туристи, які проїжджали повз на моторному човні, підібрали трьох людей, які опинилися у воді. Їх доставили в лікарню. Це були громадяни України, які проживають у Польщі.
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