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Новинський хоче покинути політику і пронозує закриття «Опоблоку»

Новинський хоче покинути політику і пронозує закриття «Опоблоку»
Олігарх, позафракційний народний депутат Вадим Новинський планує поступово йти з політики.

Про це він розповів у інтерв'ю "Українській правді"

"Надалі, ще сильно думаю, чи буду займатися далі політикою, тому що вона мені не приносить світла в душі і внутрішнього якогось спокою не приносить. Я ще для себе цю проблему не вирішив. Швидше за все, як це бачу, я буду якось потихеньку відходити. Не бачу просто сенсу для себе цим займатися", - сказав Новинський.

Також політик додав, що через це він жодним чином не бере участі в новій партії Бориса Колесникова "Україна – наш дім".

Він також прогнозує, що проект "Опозиційний блок", в який він раніше входив, швидше за все буде закритий, оскільки вже вичерпав себе.

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Теги: політика, Опозиційний блок, Вадим Новинський
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