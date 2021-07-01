Новинський хоче покинути політику і пронозує закриття «Опоблоку»





Про це він розповів у інтерв'ю

"Надалі, ще сильно думаю, чи буду займатися далі політикою, тому що вона мені не приносить світла в душі і внутрішнього якогось спокою не приносить. Я ще для себе цю проблему не вирішив. Швидше за все, як це бачу, я буду якось потихеньку відходити. Не бачу просто сенсу для себе цим займатися", - сказав Новинський.



Також політик додав, що через це він жодним чином не бере участі в новій партії Бориса Колесникова "Україна – наш дім".



Він також прогнозує, що проект "Опозиційний блок", в який він раніше входив, швидше за все буде закритий, оскільки вже вичерпав себе.

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"Надалі, ще сильно думаю, чи буду займатися далі політикою, тому що вона мені не приносить світла в душі і внутрішнього якогось спокою не приносить. Я ще для себе цю проблему не вирішив. Швидше за все, як це бачу, я буду якось потихеньку відходити. Не бачу просто сенсу для себе цим займатися", - сказав Новинський.Також політик додав, що через це він жодним чином не бере участі в новій партії Бориса Колесникова "Україна – наш дім".Він також прогнозує, що проект "Опозиційний блок", в який він раніше входив, швидше за все буде закритий, оскільки вже вичерпав себе.

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