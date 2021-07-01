Новинський хоче покинути політику і пронозує закриття «Опоблоку»
Сьогодні, 06:29
Олігарх, позафракційний народний депутат Вадим Новинський планує поступово йти з політики.
Про це він розповів у інтерв'ю "Українській правді"
"Надалі, ще сильно думаю, чи буду займатися далі політикою, тому що вона мені не приносить світла в душі і внутрішнього якогось спокою не приносить. Я ще для себе цю проблему не вирішив. Швидше за все, як це бачу, я буду якось потихеньку відходити. Не бачу просто сенсу для себе цим займатися", - сказав Новинський.
Також політик додав, що через це він жодним чином не бере участі в новій партії Бориса Колесникова "Україна – наш дім".
Він також прогнозує, що проект "Опозиційний блок", в який він раніше входив, швидше за все буде закритий, оскільки вже вичерпав себе.
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Про це він розповів у інтерв'ю "Українській правді"
"Надалі, ще сильно думаю, чи буду займатися далі політикою, тому що вона мені не приносить світла в душі і внутрішнього якогось спокою не приносить. Я ще для себе цю проблему не вирішив. Швидше за все, як це бачу, я буду якось потихеньку відходити. Не бачу просто сенсу для себе цим займатися", - сказав Новинський.
Також політик додав, що через це він жодним чином не бере участі в новій партії Бориса Колесникова "Україна – наш дім".
Він також прогнозує, що проект "Опозиційний блок", в який він раніше входив, швидше за все буде закритий, оскільки вже вичерпав себе.
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