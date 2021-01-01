Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

За добу 7 липня 2021 року в Україні зафіксували 617 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 26, медпрацівників – 18).Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 8 липня.З 18 червня в Україні щодня фіксують менш ніж тисячу інфікованих.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 404 особи;◾️ летальних випадків – 23;◾️ одужало – 872 особи;За добу протестовано:◾️ методом ПЛР – 17 945 осіб,◾️ методом ІФА – 9 129 осіб,◾️ експрес-тестами – 13 819 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 2 239 591 особа;◾️ одужало – 2 175 225 осіб;◾️ летальних випадків – 52 560;◾️ провели ПЛР-тестувань – 10 983 401.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (181), Київській (50), Дніпропетровській (41), Львівській (29) та Вінницькій (24) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 181 випадок;Вінницька область – 24 випадки;Волинська область – 11 випадків;Дніпропетровська область – 41 випадок;Донецька область – 21 випадок;Житомирська область – 15 випадків;Закарпатська область – 11 випадків;Запорізька область – 23 випадки;Івано-Франківська область – 7 випадків;Київська область – 50 випадків;Кіровоградська область – 2 випадки;Луганська область – 17 випадків;Львівська область – 29 випадків;Миколаївська область – 20 випадків;Одеська область – 18 випадків;Полтавська область – 20 випадків;Рівненська область – 13 випадків;Сумська область – 21 випадок;Тернопільська область – 10 випадків;Харківська область – 20 випадків;Херсонська область – 18 випадків;Хмельницька область – 16 випадків;Черкаська область – 13 випадків;Чернівецька область – 5 випадків;Чернігівська область – 11 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.