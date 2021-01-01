Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:46
За добу 7 липня 2021 року в Україні зафіксували 617 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 26, медпрацівників – 18).
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 8 липня.
З 18 червня в Україні щодня фіксують менш ніж тисячу інфікованих.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 404 особи;
◾️ летальних випадків – 23;
◾️ одужало – 872 особи;
За добу протестовано:
◾️ методом ПЛР – 17 945 осіб,
◾️ методом ІФА – 9 129 осіб,
◾️ експрес-тестами – 13 819 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 2 239 591 особа;
◾️ одужало – 2 175 225 осіб;
◾️ летальних випадків – 52 560;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 10 983 401.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (181), Київській (50), Дніпропетровській (41), Львівській (29) та Вінницькій (24) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 181 випадок;
Вінницька область – 24 випадки;
Волинська область – 11 випадків;
Дніпропетровська область – 41 випадок;
Донецька область – 21 випадок;
Житомирська область – 15 випадків;
Закарпатська область – 11 випадків;
Запорізька область – 23 випадки;
Івано-Франківська область – 7 випадків;
Київська область – 50 випадків;
Кіровоградська область – 2 випадки;
Луганська область – 17 випадків;
Львівська область – 29 випадків;
Миколаївська область – 20 випадків;
Одеська область – 18 випадків;
Полтавська область – 20 випадків;
Рівненська область – 13 випадків;
Сумська область – 21 випадок;
Тернопільська область – 10 випадків;
Харківська область – 20 випадків;
Херсонська область – 18 випадків;
Хмельницька область – 16 випадків;
Черкаська область – 13 випадків;
Чернівецька область – 5 випадків;
Чернігівська область – 11 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 8 липня.
З 18 червня в Україні щодня фіксують менш ніж тисячу інфікованих.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 404 особи;
◾️ летальних випадків – 23;
◾️ одужало – 872 особи;
За добу протестовано:
◾️ методом ПЛР – 17 945 осіб,
◾️ методом ІФА – 9 129 осіб,
◾️ експрес-тестами – 13 819 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 2 239 591 особа;
◾️ одужало – 2 175 225 осіб;
◾️ летальних випадків – 52 560;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 10 983 401.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (181), Київській (50), Дніпропетровській (41), Львівській (29) та Вінницькій (24) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 181 випадок;
Вінницька область – 24 випадки;
Волинська область – 11 випадків;
Дніпропетровська область – 41 випадок;
Донецька область – 21 випадок;
Житомирська область – 15 випадків;
Закарпатська область – 11 випадків;
Запорізька область – 23 випадки;
Івано-Франківська область – 7 випадків;
Київська область – 50 випадків;
Кіровоградська область – 2 випадки;
Луганська область – 17 випадків;
Львівська область – 29 випадків;
Миколаївська область – 20 випадків;
Одеська область – 18 випадків;
Полтавська область – 20 випадків;
Рівненська область – 13 випадків;
Сумська область – 21 випадок;
Тернопільська область – 10 випадків;
Харківська область – 20 випадків;
Херсонська область – 18 випадків;
Хмельницька область – 16 випадків;
Черкаська область – 13 випадків;
Чернівецька область – 5 випадків;
Чернігівська область – 11 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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