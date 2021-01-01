Два луцькі тролейбуси змінюють схеми руху





Про це



Через пошкодження кабельної мережі на ТП-1 рух тролейбусів по маршруту № 15-а на період перекриття проспекту Волі будуть здійснювати наступним шляхом: вул. Гнідавська, вул. Данила Галицького, вул. Ковельська, вул. Глушець, вул. Архітектора Метельницького, вул. Авторемонтна, вул. Рівненська, пр-т Відродження, пр-т Молоді, р‑т Соборності, пр-т Перемоги, вул. Винниченка, вул.Словацького, Б.Хмельницького, вул. Данила Галицького, вул.Гнідавська.



Розворот робитимуть біля території КП «Луцьке підприємство електротранспорту».



У зв’язку із пошкодженням підземної кабельної мережі, рух тролейбусів по маршруту № 3 будуть здійснювати до вул. Теремнівської (розворот біля кафе «Околиця») до завершення ремонтних робіт.

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