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Два луцькі тролейбуси змінюють схеми руху

Два луцькі тролейбуси змінюють схеми руху
У Луцьку тролейбуси №3 та №15 на період перекриття проспекту Волі змінюють схеми руху.

Про це повідомляє Луцька міська рада.

Через пошкодження кабельної мережі на ТП-1 рух тролейбусів по маршруту № 15-а на період перекриття проспекту Волі будуть здійснювати наступним шляхом: вул. Гнідавська, вул. Данила Галицького, вул. Ковельська, вул. Глушець, вул. Архітектора Метельницького, вул. Авторемонтна, вул. Рівненська, пр-т Відродження, пр-т Молоді, р‑т Соборності, пр-т Перемоги, вул. Винниченка, вул.Словацького, Б.Хмельницького, вул. Данила Галицького, вул.Гнідавська.

Розворот робитимуть біля території КП «Луцьке підприємство електротранспорту».

У зв’язку із пошкодженням підземної кабельної мережі, рух тролейбусів по маршруту № 3 будуть здійснювати до вул. Теремнівської (розворот біля кафе «Околиця») до завершення ремонтних робіт.

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Теги: Луцьк, тролейбуси, транспорт, рух
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