Долар і польський злотий впали у ціні: курс валют у Луцьку станом на 8 липня
Сьогодні, 09:15
Курс долара у Луцьку станом на 8 липня 2021 року такий: купівля – 27.05, а продаж – 27.20.
Євро при купівлі становить – 31.85, продажу – 32.15.
Курс російського рубля: купівля – 0.32, продаж – 0.35.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.00, продаж – 7.10.
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Євро при купівлі становить – 31.85, продажу – 32.15.
Курс російського рубля: купівля – 0.32, продаж – 0.35.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.00, продаж – 7.10.
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