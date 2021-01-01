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Долар і польський злотий впали у ціні: курс валют у Луцьку станом на 8 липня

Долар і польський злотий впали у ціні: курс валют у Луцьку станом на 8 липня
Курс долара у Луцьку станом на 8 липня 2021 року такий: купівля – 27.05, а продаж – 27.20.

Євро при купівлі становить – 31.85, продажу – 32.15.

Курс російського рубля: купівля – 0.32, продаж – 0.35.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.00, продаж – 7.10.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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