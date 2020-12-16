На Волині із орендаря стягнули 1,7 мільйона гривень заборгованої плати за землю





Прокурори з'ясували, що, орендуючи ділянку площею 12 га, підприємство із лютого 2020 року не сплачувало за неї орендної плати, - пише пресслужба обласної прокуратури.



Тож прокурори домоглися стягнення із господарського товариства усієї заборгованої суми та штрафних санкцій.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Господарський суд Волинської області стягнув із підприємця 1,7 мільйона гривень заборгованості за договором оренди землі.Прокурори з'ясували, що, орендуючи ділянку площею 12 га, підприємство із лютого 2020 року не сплачувало за неї орендної плати, - пише пресслужба обласної прокуратури.Тож прокурори домоглися стягнення із господарського товариства усієї заборгованої суми та штрафних санкцій.

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