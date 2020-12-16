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На Волині із орендаря стягнули 1,7 мільйона гривень заборгованої плати за землю

На Волині із орендаря стягнули 1,7 мільйона гривень заборгованої плати за землю
Господарський суд Волинської області стягнув із підприємця 1,7 мільйона гривень заборгованості за договором оренди землі.

Прокурори з'ясували, що, орендуючи ділянку площею 12 га, підприємство із лютого 2020 року не сплачувало за неї орендної плати, - пише пресслужба обласної прокуратури.

Тож прокурори домоглися стягнення із господарського товариства усієї заборгованої суми та штрафних санкцій.






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Теги: земля, оренда, плата
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