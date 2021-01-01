Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за останню добу

На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 11 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 0, медпрацівників – 0).Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.Також за добу:- Одужало (осіб) – 35,- Летальних випадків (осіб) – 1 (ЛуцькаТГ Луцького району).Здійснили тестувань за добу:- методом ПЛР (осіб) – 526,- методом ІФА (осіб) – 339,- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 284.Активні випадки на сьогодні — 155, що становить 15,0 на 100 тис. населення.За весь час пандемії в області:- захворіли (осіб) – 62 208 (з них дітей – 3214 та медичних працівників –3614),- одужали ( осіб) – 60 853 (з них дітей –3206 та медичних працівників –3572),- летальних випадків (осіб) –1 200 (з них медичних працівників –29).Здійснили тестувань всього:- методом ПЛР (осіб) – 257 450,- методом ІФА (осіб) –174 379.Луцький район – 6 хворих:- Луцька ТГ – 3,- Городищенська ТГ – 2,- Олицька ТГ – 1.Володимир-Волинський район – 2 хворих:- Володимир-Волинська ТГ – 2.Ковельський район – 3 хворих:- Ковельська ТГ – 3.