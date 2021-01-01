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Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за останню добу

Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за останню добу
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 11 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 0, медпрацівників – 0).

Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.

Також за добу:

- Одужало (осіб) – 35,
- Летальних випадків (осіб) – 1 (ЛуцькаТГ Луцького району).

Здійснили тестувань за добу:

- методом ПЛР (осіб) – 526,
- методом ІФА (осіб) – 339,
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 284.

Активні випадки на сьогодні — 155, що становить 15,0 на 100 тис. населення.

За весь час пандемії в області:

- захворіли (осіб) – 62 208 (з них дітей – 3214 та медичних працівників –3614),
- одужали ( осіб) – 60 853 (з них дітей –3206 та медичних працівників –3572),
- летальних випадків (осіб) –1 200 (з них медичних працівників –29).

Здійснили тестувань всього:

- методом ПЛР (осіб) – 257 450,
- методом ІФА (осіб) –174 379.

Розподіл випадків:

Луцький район – 6 хворих:

- Луцька ТГ – 3,
- Городищенська ТГ – 2,
- Олицька ТГ – 1.

Володимир-Волинський район – 2 хворих:

- Володимир-Волинська ТГ – 2.

Ковельський район – 3 хворих:

- Ковельська ТГ – 3.

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Теги: Волинь, коронавірус, статистика, ситуація
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