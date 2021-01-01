Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за останню добу
Сьогодні, 09:29
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 11 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 0, медпрацівників – 0).
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Також за добу:
- Одужало (осіб) – 35,
- Летальних випадків (осіб) – 1 (ЛуцькаТГ Луцького району).
Здійснили тестувань за добу:
- методом ПЛР (осіб) – 526,
- методом ІФА (осіб) – 339,
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 284.
Активні випадки на сьогодні — 155, що становить 15,0 на 100 тис. населення.
За весь час пандемії в області:
- захворіли (осіб) – 62 208 (з них дітей – 3214 та медичних працівників –3614),
- одужали ( осіб) – 60 853 (з них дітей –3206 та медичних працівників –3572),
- летальних випадків (осіб) –1 200 (з них медичних працівників –29).
Здійснили тестувань всього:
- методом ПЛР (осіб) – 257 450,
- методом ІФА (осіб) –174 379.
Розподіл випадків:
Луцький район – 6 хворих:
- Луцька ТГ – 3,
- Городищенська ТГ – 2,
- Олицька ТГ – 1.
Володимир-Волинський район – 2 хворих:
- Володимир-Волинська ТГ – 2.
Ковельський район – 3 хворих:
- Ковельська ТГ – 3.
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Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Також за добу:
- Одужало (осіб) – 35,
- Летальних випадків (осіб) – 1 (ЛуцькаТГ Луцького району).
Здійснили тестувань за добу:
- методом ПЛР (осіб) – 526,
- методом ІФА (осіб) – 339,
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 284.
Активні випадки на сьогодні — 155, що становить 15,0 на 100 тис. населення.
За весь час пандемії в області:
- захворіли (осіб) – 62 208 (з них дітей – 3214 та медичних працівників –3614),
- одужали ( осіб) – 60 853 (з них дітей –3206 та медичних працівників –3572),
- летальних випадків (осіб) –1 200 (з них медичних працівників –29).
Здійснили тестувань всього:
- методом ПЛР (осіб) – 257 450,
- методом ІФА (осіб) –174 379.
Розподіл випадків:
Луцький район – 6 хворих:
- Луцька ТГ – 3,
- Городищенська ТГ – 2,
- Олицька ТГ – 1.
Володимир-Волинський район – 2 хворих:
- Володимир-Волинська ТГ – 2.
Ковельський район – 3 хворих:
- Ковельська ТГ – 3.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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