У ставку на Волині втопився чоловік
Сьогодні, 09:40
У штучному ставку в місті Любомль під час купання втопився 42-річний місцевий житель.
Про це інформує ГУ ДСНС України у Волинській області.
Трагедія трапилась 7 липня у післяобідню пору. Тіло загиблого з водойми підняли працівники чергової варти 10-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Любомля.
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Про це інформує ГУ ДСНС України у Волинській області.
Трагедія трапилась 7 липня у післяобідню пору. Тіло загиблого з водойми підняли працівники чергової варти 10-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Любомля.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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