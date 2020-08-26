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У ставку на Волині втопився чоловік

У ставку на Волині втопився чоловік
У штучному ставку в місті Любомль під час купання втопився 42-річний місцевий житель.

Про це інформує ГУ ДСНС України у Волинській області.

Трагедія трапилась 7 липня у післяобідню пору. Тіло загиблого з водойми підняли працівники чергової варти 10-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Любомля.

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Теги: ставок, утоплення, Волинь
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