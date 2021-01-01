Заборона виїзду з країни, керування авто та полювання: як на Волині карають боржників аліментів
Сьогодні, 10:30
До 3187 жителів Волинської області застосували тимчасові обмеження у зв’язку із заборгованістю зі сплати аліментів.
Про це інформує Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.
Працівники територіальних відділів державної виконавчої служби Волинської області з початку 2021 року станом на 1 липня стягнули 7 млн 195 тис гривень заборгованості з аліментів у зв’язку із застосуванням до боржників санкцій та заборон, передбачених ч. 9 та 12 ст. 71 Закону України «Про виконавче провадження».
Державні виконавці винесли 3187 постанов про встановлення тимчасового обмеження боржників щодо виїзду за межі України, керування транспортними засобами, праві користуватися зброєю і полювати.
2 347 неплатників аліментів мають заборгованість, сума якої перевищує сукупний розмір платежів за 6 місяців, у 832 волинян борг більший, як сума аліментів за 4 місяці. До 8 мешканців області застосували обмежувальні постанови у зв’язку зі стягненням аліментів на користь дітей з інвалідністю чи важкохворих (у такому випадку тимчасові заборони використовують, якщо сукупний розмір заборгованості перевищує суму платежів за 3 місяці). Ці постанови державний виконавець має право скасувати після повного погашення заборгованості з аліментів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.
Працівники територіальних відділів державної виконавчої служби Волинської області з початку 2021 року станом на 1 липня стягнули 7 млн 195 тис гривень заборгованості з аліментів у зв’язку із застосуванням до боржників санкцій та заборон, передбачених ч. 9 та 12 ст. 71 Закону України «Про виконавче провадження».
Державні виконавці винесли 3187 постанов про встановлення тимчасового обмеження боржників щодо виїзду за межі України, керування транспортними засобами, праві користуватися зброєю і полювати.
2 347 неплатників аліментів мають заборгованість, сума якої перевищує сукупний розмір платежів за 6 місяців, у 832 волинян борг більший, як сума аліментів за 4 місяці. До 8 мешканців області застосували обмежувальні постанови у зв’язку зі стягненням аліментів на користь дітей з інвалідністю чи важкохворих (у такому випадку тимчасові заборони використовують, якщо сукупний розмір заборгованості перевищує суму платежів за 3 місяці). Ці постанови державний виконавець має право скасувати після повного погашення заборгованості з аліментів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку величезна верба впала на дитячий майданчик. ВІДЕО
Сьогодні, 10:57
Чоловіки живуть у середньому на 10 років менше, ніж жінки: статистика населення на Волині
Сьогодні, 10:42
Заборона виїзду з країни, керування авто та полювання: як на Волині карають боржників аліментів
Сьогодні, 10:30
У місті Яремче п'яний експоліцейський збив на смерть дизайнерку з Києва, яка їхала на мотоциклі
Сьогодні, 10:10
У ставку на Волині втопився чоловік
Сьогодні, 09:40