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Заборона виїзду з країни, керування авто та полювання: як на Волині карають боржників аліментів

Заборона виїзду з країни, керування авто та полювання: як на Волині карають боржників аліментів
До 3187 жителів Волинської області застосували тимчасові обмеження у зв’язку із заборгованістю зі сплати аліментів.

Про це інформує Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

Працівники територіальних відділів державної виконавчої служби Волинської області з початку 2021 року станом на 1 липня стягнули 7 млн 195 тис гривень заборгованості з аліментів у зв’язку із застосуванням до боржників санкцій та заборон, передбачених ч. 9 та 12 ст. 71 Закону України «Про виконавче провадження».

Державні виконавці винесли 3187 постанов про встановлення тимчасового обмеження боржників щодо виїзду за межі України, керування транспортними засобами, праві користуватися зброєю і полювати.

2 347 неплатників аліментів мають заборгованість, сума якої перевищує сукупний розмір платежів за 6 місяців, у 832 волинян борг більший, як сума аліментів за 4 місяці. До 8 мешканців області застосували обмежувальні постанови у зв’язку зі стягненням аліментів на користь дітей з інвалідністю чи важкохворих (у такому випадку тимчасові заборони використовують, якщо сукупний розмір заборгованості перевищує суму платежів за 3 місяці). Ці постанови державний виконавець має право скасувати після повного погашення заборгованості з аліментів.

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Теги: аліменти, Волинь
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