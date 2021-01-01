У місті Яремче п'яний експоліцейський збив на смерть дизайнерку з Києва, яка їхала на мотоциклі

Олена Денисенко, дизайнерка і спортсменка з Києва. Жінка їхала на мотоциклі на мотоконкурс, але в один момент на зустрічну смугу вилетів Volkswagen Touareg.



За кермом автомобіля, як з'ясувалося, перебував 25-річний колишній співробітник поліції. Він був п'яний, - пише



Олена сама написала на своїй сторінці в Facebook, що вирушає на мотоконкурс. Це був "Тиждень світових пригод", під час якого учасники мали проїхати 1000 км на своїх байках.



"Ось причина, чому я махнула в гори. По суті, це розіграш марнотратника. Завтра потрібно проїхати точку в 890 м над рівнем моря. На сьогодні я на 5-му місці серед 2000+ учасників. Я не можу ось так відразу катнути 1 000 км, як ТОПчики, але боротися за плюшки однозначно буду", – так описала свою останню подорож Олена напередодні аварії.



О 7:15 ранку на вулиці Свободи в Яремчому п'яний 25-річний водій Volkswagen Touareg вилетів на зустрічну смугу, де і збив Олену на мотоциклі. Вона загинула на місці.



За даними поліції, чоловік був п'яний, у його крові виявили 1,19 проміле. За словами очевидців, водій намагався втекти з місця ДТП, але люди не дали йому цього зробити і затримали до приїзду правоохоронців.



У мережі також опублікували фото паспорта водія. Ним виявився 25-річний Антонюк Сергій Русланович. Як видно з декларації громадянина з аналогічними даними, він – випускник Національної академії внутрішніх справ. Працював слідчим криміналістичного відділу ГУ поліції Житомирської області, однак звільнився.



Автомобіль, на якому він збив Олену, був куплений у лютому нинішнього року, причому ввезений в Україну з-за кордону. Також Антонюк нібито вже мав чотири штрафи за порушення правил дорожнього руху.



Сергій Антонюк є сином Руслана Антонюка, який був заступником начальника екологічної інспекції Житомирської області. Останнім часом він працював начальником відділу екологічного нагляду екологічної інспекції Поліського округу. Також у 2019 році тричі претендував на посаду директора держпідприємства Народницького спеціалізованого лісового господарства.



Загибла в аварії Олена Денисенко була з Києва, закінчила гімназію інституту ім. Драгоманова.



"Ми дружили з нею ще в гімназії. Вона була дуже веселою, відкритою і світлою людиною. Ось про таких, як вона, кажуть: сонечко. Я весь вечір вчора проплакала, коли побачила повідомлення про її загибель. Вона добре вчилася, хоча ніколи не була зубрилкою. Як усі підлітки, могла волосся перефарбувати. Але ніколи не курила, не доторкалася до алкоголю", – розповіла OBOZREVATEL її колишня однокласниця.



Олена займалася спортом



Подруга Олени Аліна каже, що загибла була дизайнеркою. "Вона дуже добре малювала. Могла намалювати дизайн квартири, створювала логотипи. Вона дуже багато вчилася на різних курсах, вела свої проєкти. Останнім часом опанувала створення анімаційних роликів. У неї це чудово виходило, їй подобалося", – говорить OBOZREVATEL Аліна.



Олена їздила на мотоциклі, також водила машину. "Скільки її знала, вона завжди їздила на автомобілі, була хорошим водієм. На мотоциклі вона завжди їздила дуже акуратно, в шоломі, в захисті. Крім того, Олена займалася джиу-джитсу. Була чемпіонкою України, отримувала медалі в Іспанії. І завжди вела здоровий спосіб життя", – розповідає Аліна.



В Олени залишилися батьки, а також молодший брат. Зараз вони виїхали в Яремче, де займаються оформленням документів. Жінка не була заміжня, але в останній рік мала стосунки. Всі раділи за пару і вважали, що нарешті Олена знайшла свою другу половинку.

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