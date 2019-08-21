В реанімації у важкому стані: на Львівщині рятують 9-річного хлопчика, якого вкусила змія
Сьогодні, 11:01
У середу, 7 липня, до реанімації у важкому стані потрапив 9-річний хлопчик з Бібрки. Дитину у селищі Східниця на Львівщині вкусила змія.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС у Львівській області.
Інцидент стався близько 21:30 вечора. Школяр разом з батьками відпочивав у курортному селищі Східниця. Змія вкусила дитину у палець правої руки.
Постраждалого госпіталізували в реанімаційне відділення Дрогобицької дитячої лікарні. Стан хлопчика – важкий.
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Про це повідомили в пресслужбі ДСНС у Львівській області.
Інцидент стався близько 21:30 вечора. Школяр разом з батьками відпочивав у курортному селищі Східниця. Змія вкусила дитину у палець правої руки.
Постраждалого госпіталізували в реанімаційне відділення Дрогобицької дитячої лікарні. Стан хлопчика – важкий.
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