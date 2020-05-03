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Чоловіки живуть у середньому на 10 років менше, ніж жінки: статистика населення на Волині

Чоловіки живуть у середньому на 10 років менше, ніж жінки: статистика населення на Волині
На території Волині на початок 2021 року (за оцінкою) проживало 1027,4 тис. осіб, з яких 537,2 тис. – міське, 490,2 тис. – сільське населення.

Про це інформує Головне управління статистики у Волинській області.

За чисельністю населення райони ранжуються у такому порядку: Луцький – 456,9 тис. осіб, Ковельський – 268,1 тис. осіб, Володимир-Волинський – 171,3 тис. осіб, Камінь-Каширський – 131,1 тис. осіб.

Кожний п’ятий житель області – дитина віком до 15 років, 26,1% – молодь у віці 15–34 роки, 13,3% – громадяни у віці 65 років і старші.

Середній вік населення становив 38,4 роки (в Україні – 42,1), різниця у віці майже 5 років зберігається між чоловіками (35,9) та жінками (40,7). Волиняни, як і закарпатці та рівняни, є наймолодшими в державі.

Статевий склад населення характеризувався ґендерною диспропорцією. На кожну тисячу жінок у середньому припадало по 894 чоловіки. У дитячих та молодших вікових групах переважали чоловіки, це обумовлено тим, що хлопчиків завжди народжується більше. Починаючи з 36-річного віку, співвідношення змінилось з ознакою переваги жіночої статі. І якщо у віковій групі 40-44 роки на 1000 жінок припадало 975 чоловіків, 50-54 роки – 911, 60-64 роки – 760, то у віці 70 років і старші – 424.

Це відбулося через вищу смертність чоловіків. Вони живуть у середньому на 10 років менше, ніж жінки. Середня очікувана тривалість життя при народженні чоловіків становила 67 років, жінок – 77 років.





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Теги: населення, Волинь, статистика, чоловіки, жінки
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