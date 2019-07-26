Резолюція про фінансові гарантії райрад: асоціація районних та обласних рад звернулась до керівництва України

Сергій Чернов підписав Резолюцію Зборів «Проблемні питання фінансового забезпечення районних рад», яка була підтримана головами районних рад 2 липня.



Про це



Головні положення документу стосуються фінансових гарантій органів місцевого самоврядування субрегіонального рівня.



Зокрема, пропонується зараховувати до загального фонду районних бюджетів 3 відсотки податку на доходи фізичних осіб.



Також УАРОР виступає за доповнення переліку видатків, які можуть здійснюватися за рахунок районних бюджетів, з поміж іншого на освіту, охорону здоров’я, соціальний захист, спорт та туризм.



Щодо оперативних кроків, голови районних рад виступають за виділення до кінця липня субвенції на утримання рад, зважаючи, що кошти, відповідно до опитувальника УАРОР, станом на 1 липня у більшості закінчуються або взагалі відсутні.



Крім того, Резолюція викладає бачення УАРОР щодо подальшого впровадження децентралізації, змін до Закону Про місцеве самоврядування, а також наполягає на суб’єктності районних рад у тексті Закону Про співробітництво територіальних громад.



Резолюція буде надіслана керівництву держави.



Із текстом Резолюції можна ознайомитися тут.









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