У місті на Волині під час безкоштовної перевірки у двох людей виявили рак шкіри
Сьогодні, 19:39
7 липня на базі амбулаторії загальної практики сімейної медицини №2 у Нововолинську відбулося виїзне дерматоскопічне обстеження на рак шкіри.
Про це інформує КНП "Нововолинський центр первинної медико-санітарної допомоги".
Обстеження провела лікар-дерматовенеролог Волинського обласного шкірно-венерологічного диспансеру Юлія Ніколайчук. Загалом обстежили 56 пацієнтів: виявили двох пацієнтів з актинічним кератозом (доброякісне захворювання), двох пацієнтів з раком шкіри та одного - із меланомою сітківки ока.
Акцію провели за сприяння БО "Фонд боротьби з раком " та її керівника Марії Адамчук-Коротицької.
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Про це інформує КНП "Нововолинський центр первинної медико-санітарної допомоги".
Обстеження провела лікар-дерматовенеролог Волинського обласного шкірно-венерологічного диспансеру Юлія Ніколайчук. Загалом обстежили 56 пацієнтів: виявили двох пацієнтів з актинічним кератозом (доброякісне захворювання), двох пацієнтів з раком шкіри та одного - із меланомою сітківки ока.
Акцію провели за сприяння БО "Фонд боротьби з раком " та її керівника Марії Адамчук-Коротицької.
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У місті на Волині під час безкоштовної перевірки у двох людей виявили рак шкіри
Сьогодні, 19:39