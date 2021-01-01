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У місті на Волині під час безкоштовної перевірки у двох людей виявили рак шкіри

У місті на Волині під час безкоштовної перевірки у двох людей виявили рак шкіри
7 липня на базі амбулаторії загальної практики сімейної медицини №2 у Нововолинську відбулося виїзне дерматоскопічне обстеження на рак шкіри.

Про це інформує КНП "Нововолинський центр первинної медико-санітарної допомоги".

Обстеження провела лікар-дерматовенеролог Волинського обласного шкірно-венерологічного диспансеру Юлія Ніколайчук. Загалом обстежили 56 пацієнтів: виявили двох пацієнтів з актинічним кератозом (доброякісне захворювання), двох пацієнтів з раком шкіри та одного - із меланомою сітківки ока.

Акцію провели за сприяння БО "Фонд боротьби з раком " та її керівника Марії Адамчук-Коротицької.
У місті на Волині під час безкоштовної перевірки у двох людей виявили рак шкіри
У місті на Волині під час безкоштовної перевірки у двох людей виявили рак шкіри
У місті на Волині під час безкоштовної перевірки у двох людей виявили рак шкіри

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Теги: рак, шкіра
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