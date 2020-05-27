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У Луцьку величезна верба впала на дитячий майданчик. ВІДЕО

У Луцьку величезна верба впала на дитячий майданчик. ВІДЕО
У Луцьку на дитячий майданчик ввечері, 6 липня, на вулиці Соборності 37-а впало дерево. А вже 7 липня його порізали на частини і прибрали.

Як розповів Суспільному заступник начальника міського відділу екології Олег Гелета, аварійне дерево не встигли зрізати.

У момент падіння дерево нікого не травмувало, – каже місцевий житель Олег Харчук.
У Луцьку величезна верба впала на дитячий майданчик. ВІДЕО

"Ми сиділи біля пандуса. Десь в вісім годин, воно почало тріщати і раптово впало. Добре, що дітей не було", – розповідає очевидець.

Місцеві жителі розповідають, що за декілька днів до цього просили екологів зрізати небезпечні дерева, їх на території – два. Усім деревам на прибудинковій території вже більше 40 років.

У міському відділі екології Суспільному підтвердили, що отримували звернення від ОСББ з проханням зрізати аварійне дерево, але зробити цього не встигли. За день до падіння фахівці оглянули вербу і зафіксували великий нахил і дуплистість стовбура.

Заступник начальника міського відділу екології Олег Гелета каже: згідно із процедурою ордер на зрізання дерева мала б видати комісія, але зібрати її не встигли.

7 липня на прибудинковій території ОСББ порізали вербу, яка впала та ще одне дерево, яке теж було визнане аварійним.


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Теги: дерево, падіння, Луцьк
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