У Луцьку величезна верба впала на дитячий майданчик. ВІДЕО
Сьогодні, 10:57
У Луцьку на дитячий майданчик ввечері, 6 липня, на вулиці Соборності 37-а впало дерево. А вже 7 липня його порізали на частини і прибрали.
Як розповів Суспільному заступник начальника міського відділу екології Олег Гелета, аварійне дерево не встигли зрізати.
У момент падіння дерево нікого не травмувало, – каже місцевий житель Олег Харчук.
"Ми сиділи біля пандуса. Десь в вісім годин, воно почало тріщати і раптово впало. Добре, що дітей не було", – розповідає очевидець.
Місцеві жителі розповідають, що за декілька днів до цього просили екологів зрізати небезпечні дерева, їх на території – два. Усім деревам на прибудинковій території вже більше 40 років.
У міському відділі екології Суспільному підтвердили, що отримували звернення від ОСББ з проханням зрізати аварійне дерево, але зробити цього не встигли. За день до падіння фахівці оглянули вербу і зафіксували великий нахил і дуплистість стовбура.
Заступник начальника міського відділу екології Олег Гелета каже: згідно із процедурою ордер на зрізання дерева мала б видати комісія, але зібрати її не встигли.
7 липня на прибудинковій території ОСББ порізали вербу, яка впала та ще одне дерево, яке теж було визнане аварійним.
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Як розповів Суспільному заступник начальника міського відділу екології Олег Гелета, аварійне дерево не встигли зрізати.
У момент падіння дерево нікого не травмувало, – каже місцевий житель Олег Харчук.
"Ми сиділи біля пандуса. Десь в вісім годин, воно почало тріщати і раптово впало. Добре, що дітей не було", – розповідає очевидець.
Місцеві жителі розповідають, що за декілька днів до цього просили екологів зрізати небезпечні дерева, їх на території – два. Усім деревам на прибудинковій території вже більше 40 років.
У міському відділі екології Суспільному підтвердили, що отримували звернення від ОСББ з проханням зрізати аварійне дерево, але зробити цього не встигли. За день до падіння фахівці оглянули вербу і зафіксували великий нахил і дуплистість стовбура.
Заступник начальника міського відділу екології Олег Гелета каже: згідно із процедурою ордер на зрізання дерева мала б видати комісія, але зібрати її не встигли.
7 липня на прибудинковій території ОСББ порізали вербу, яка впала та ще одне дерево, яке теж було визнане аварійним.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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