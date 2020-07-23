Майже тисяча кущів: у волинян виявили незаконні посіви маку





Про це



Так, вчора, 7 липня, працівники кримінальної поліції в рамках профілактичних заходів під умовною назвою «Мак» у селі Комарове Ковельського району виявили 490 кущів маку снотворного. Вирощував заборонену рослину на власній присадибній ділянці 62-річний місцевий мешканець.



Також незаконні посіви рослини виявили у 84-річної жительки селища Дубище Луцького району. Нарахували поліцейські 357 стебел маку.



Усі рослини вилучили та направили для проведення експертизи у Волинській науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при МВС України.



Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.



За вирощування маку снотворного правопорушникам загрожує кримінальна відповідальність. Санкція статті 310 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді штрафу від 1700 до 8500 гривень або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.



Робота в напрямку виявлення наркотичних речовин та маку снотворного триває.







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