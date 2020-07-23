Майже тисяча кущів: у волинян виявили незаконні посіви маку
Сьогодні, 17:50
Поліцейські продовжують виявляти незаконні посіви маку у волинян.
Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Так, вчора, 7 липня, працівники кримінальної поліції в рамках профілактичних заходів під умовною назвою «Мак» у селі Комарове Ковельського району виявили 490 кущів маку снотворного. Вирощував заборонену рослину на власній присадибній ділянці 62-річний місцевий мешканець.
Також незаконні посіви рослини виявили у 84-річної жительки селища Дубище Луцького району. Нарахували поліцейські 357 стебел маку.
Усі рослини вилучили та направили для проведення експертизи у Волинській науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при МВС України.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.
За вирощування маку снотворного правопорушникам загрожує кримінальна відповідальність. Санкція статті 310 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді штрафу від 1700 до 8500 гривень або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.
Робота в напрямку виявлення наркотичних речовин та маку снотворного триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Так, вчора, 7 липня, працівники кримінальної поліції в рамках профілактичних заходів під умовною назвою «Мак» у селі Комарове Ковельського району виявили 490 кущів маку снотворного. Вирощував заборонену рослину на власній присадибній ділянці 62-річний місцевий мешканець.
Також незаконні посіви рослини виявили у 84-річної жительки селища Дубище Луцького району. Нарахували поліцейські 357 стебел маку.
Усі рослини вилучили та направили для проведення експертизи у Волинській науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при МВС України.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.
За вирощування маку снотворного правопорушникам загрожує кримінальна відповідальність. Санкція статті 310 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді штрафу від 1700 до 8500 гривень або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.
Робота в напрямку виявлення наркотичних речовин та маку снотворного триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинська дорога на кілька годин залишиться без освітлення
Сьогодні, 18:17
Майже тисяча кущів: у волинян виявили незаконні посіви маку
Сьогодні, 17:50
«Незламна фортеця»: відомі волиняни діляться зворушливими дописами у День родини. ФОТО
Сьогодні, 17:19