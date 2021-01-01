У курортному селищі Коблеве злива затопила вулиці та бази відпочинку. ФОТО
Сьогодні, 11:35
У курортному селищі Коблеве, що на Миколаївщині, після зливи затопило центральні вулиці та бази відпочинку. Місцями рівень води сягає 40 сантиметрів.
За словами відпочивальників, вода стоїть третій день. Відпочиваючі, які приїхали з Києва, Івано-Франківська, Кропивницького, говорять, що через негоду псується загальне враження від курорту, - пише Суспільне.
"Сьогодні вже третій день як пішов дощ, вода не відходе, тому що їй немає куди уходить, тут асфальт лежить, ніхто її не викачує. У магазині стояла вода, повністю все залите було зараз вичерпуємо все", — розповідає продавчиня Катерина Лишанкова.
Через зливу затопило й бази відпочинку. Аби люди змогли пройти до своїх кімнат, адміністрація одного із закладів проклала дерев’яні містки.
Рівень води в деяких місцях сягає 40-ка сантиметрів. Через це на дорогах села не видно ям. Одні автомобілі застрягали, інші губили номерні знаки.
За словами заступника голови Миколаївської ОДА Миколи Марінова, проблема зі затопленням у Коблевому існує давно, але цього року (2021 — ред.) кількість опадів перевищує місячну норму.
"Є два варіанти, що з цим робити. Перший варіант: відкачувати і скидати в море, бо море там рядом, але це не варіант, бо ця вода брудна, вона із глиною, землею тощо. Тобто в море її не можна. Другий варіант: зливати її в каналізацію. Але там каналізація, вона вся приватна у базах відпочинку. Бази відпочинку не хочуть її приймати, ту воду, бо її багато і це пов’язано з деякими витратами додатковими, які вони не хочуть нести. Тому вибрали третій варіант: асенізаторські машини. Вони і відкачують, і возять за межі Коблевого", — додає Микола Марінов.
За його словами, до кінця цього тижня воду мають відкачати.
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За словами відпочивальників, вода стоїть третій день. Відпочиваючі, які приїхали з Києва, Івано-Франківська, Кропивницького, говорять, що через негоду псується загальне враження від курорту, - пише Суспільне.
"Сьогодні вже третій день як пішов дощ, вода не відходе, тому що їй немає куди уходить, тут асфальт лежить, ніхто її не викачує. У магазині стояла вода, повністю все залите було зараз вичерпуємо все", — розповідає продавчиня Катерина Лишанкова.
Через зливу затопило й бази відпочинку. Аби люди змогли пройти до своїх кімнат, адміністрація одного із закладів проклала дерев’яні містки.
Рівень води в деяких місцях сягає 40-ка сантиметрів. Через це на дорогах села не видно ям. Одні автомобілі застрягали, інші губили номерні знаки.
За словами заступника голови Миколаївської ОДА Миколи Марінова, проблема зі затопленням у Коблевому існує давно, але цього року (2021 — ред.) кількість опадів перевищує місячну норму.
"Є два варіанти, що з цим робити. Перший варіант: відкачувати і скидати в море, бо море там рядом, але це не варіант, бо ця вода брудна, вона із глиною, землею тощо. Тобто в море її не можна. Другий варіант: зливати її в каналізацію. Але там каналізація, вона вся приватна у базах відпочинку. Бази відпочинку не хочуть її приймати, ту воду, бо її багато і це пов’язано з деякими витратами додатковими, які вони не хочуть нести. Тому вибрали третій варіант: асенізаторські машини. Вони і відкачують, і возять за межі Коблевого", — додає Микола Марінов.
За його словами, до кінця цього тижня воду мають відкачати.
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