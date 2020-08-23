У ковельському пологовому працює УЗД-апарат, який робить фото малюка, де видно його риси обличчя
Сьогодні, 12:12
У пологовому будинку Ковельського МТМО на УЗД-апараті роблять чіткі фото дитини ще до його народження.
Про це повідомляють на сторінці медзакладу у фейсбуці.
Інформують, що у жіночій консультації працює УЗД-апарат нового покоління з додатковим набором функцій, який дає найвищу якість зображення і демонструє найновіші можливості діагностики в акушерстві і гінекології, має високий рівень візуалізації, включаючи можливості 3D/4D. Таке ультразвукове дослідження є абсолютно безпечним як для вагітної жінки, так і для плоду.
Для майбутніх батьків – це не лише можливість точно дізнатися стать свого малюка, на появу якого вони очікують, а й розгледіти риси його обличчя та з’ясувати, на кого він буде подібний. В режимі 4-D, тобто в реальному часі, можна побачити рухи малюка, його посмішку. А за допомогою технології 3D-друку можна отримати кольорову світлину - точну тривимірну копію майбутнього малюка.
Для лікарів-акушерів такий метод діагностики дозволяє побачити плід в об'ємі. Спеціальні датчики та програмне забезпечення є хорошими інструментами для додаткової оцінки вроджених вад розвитку, які характеризуються хромосомними аномаліями. Сучасна технологія високоякісного панорамного зображення дозволяє реконструювати площини, які не доступні при звичайному 2D-режимі УЗД. Зокрема, для діагностики патологій нервової системи, хребта та кінцівок, обличчя плоду.
Крім того, висока якість візуалізації в режимах 3D/4D відкриває нові можливості в гінекології. Адже лікарі мають можливість швидко й точно визначати вроджені аномалії матки, оцінку ендометрія, положення внутрішньоматкових контрацептивів та ін.
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Про це повідомляють на сторінці медзакладу у фейсбуці.
Інформують, що у жіночій консультації працює УЗД-апарат нового покоління з додатковим набором функцій, який дає найвищу якість зображення і демонструє найновіші можливості діагностики в акушерстві і гінекології, має високий рівень візуалізації, включаючи можливості 3D/4D. Таке ультразвукове дослідження є абсолютно безпечним як для вагітної жінки, так і для плоду.
Для майбутніх батьків – це не лише можливість точно дізнатися стать свого малюка, на появу якого вони очікують, а й розгледіти риси його обличчя та з’ясувати, на кого він буде подібний. В режимі 4-D, тобто в реальному часі, можна побачити рухи малюка, його посмішку. А за допомогою технології 3D-друку можна отримати кольорову світлину - точну тривимірну копію майбутнього малюка.
Для лікарів-акушерів такий метод діагностики дозволяє побачити плід в об'ємі. Спеціальні датчики та програмне забезпечення є хорошими інструментами для додаткової оцінки вроджених вад розвитку, які характеризуються хромосомними аномаліями. Сучасна технологія високоякісного панорамного зображення дозволяє реконструювати площини, які не доступні при звичайному 2D-режимі УЗД. Зокрема, для діагностики патологій нервової системи, хребта та кінцівок, обличчя плоду.
Крім того, висока якість візуалізації в режимах 3D/4D відкриває нові можливості в гінекології. Адже лікарі мають можливість швидко й точно визначати вроджені аномалії матки, оцінку ендометрія, положення внутрішньоматкових контрацептивів та ін.
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