На волинській пилорамі знайшли близько пів сотні колод незаконної деревини





Про це



Сумнівну деревину виявили під час планової перевірки деревообробних підприємств у селі Чорниж на Ківерцівщині. 44 колоди сосни зберігалися на території пилорами, власником якої є 29-річний місцевий житель. Чоловік жодних документів, що підтверджували б законність зберігання дерев, поліцейським не надав. З місця події деревину правоохоронці вилучили.



Кримінальне провадження за цим фактом розпочали за ст. 246 Кримінального кодексу України. Мова йде про зберігання незаконно зрубаних дерев, що заподіяло істотну шкоду.



Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. У рамках кримінального провадження триває перевірка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці виявили близько пів сотні колод незаконної деревини на підприємстві мешканця Ківерцівщини.Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Сумнівну деревину виявили під час планової перевірки деревообробних підприємств у селі Чорниж на Ківерцівщині. 44 колоди сосни зберігалися на території пилорами, власником якої є 29-річний місцевий житель. Чоловік жодних документів, що підтверджували б законність зберігання дерев, поліцейським не надав. З місця події деревину правоохоронці вилучили.Кримінальне провадження за цим фактом розпочали за ст. 246 Кримінального кодексу України. Мова йде про зберігання незаконно зрубаних дерев, що заподіяло істотну шкоду.Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. У рамках кримінального провадження триває перевірка.

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