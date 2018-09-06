вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На волинській пилорамі знайшли близько пів сотні колод незаконної деревини

На волинській пилорамі знайшли близько пів сотні колод незаконної деревини
Правоохоронці виявили близько пів сотні колод незаконної деревини на підприємстві мешканця Ківерцівщини.

Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Сумнівну деревину виявили під час планової перевірки деревообробних підприємств у селі Чорниж на Ківерцівщині. 44 колоди сосни зберігалися на території пилорами, власником якої є 29-річний місцевий житель. Чоловік жодних документів, що підтверджували б законність зберігання дерев, поліцейським не надав. З місця події деревину правоохоронці вилучили.

Кримінальне провадження за цим фактом розпочали за ст. 246 Кримінального кодексу України. Мова йде про зберігання незаконно зрубаних дерев, що заподіяло істотну шкоду.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. У рамках кримінального провадження триває перевірка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Ківерцівщина, пилорама, деревина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На волинській пилорамі знайшли близько пів сотні колод незаконної деревини
Сьогодні, 18:39
Волинська дорога на кілька годин залишиться без освітлення
Сьогодні, 18:17
Майже тисяча кущів: у волинян виявили незаконні посіви маку
Сьогодні, 17:50
Не заплатив на утримання дитини жодної гривні: на Волині арештували горе-батька
Сьогодні, 17:33
«Незламна фортеця»: відомі волиняни діляться зворушливими дописами у День родини. ФОТО
Сьогодні, 17:19
Схожі новини
На Волині пилорами не мають дозволів на викиди шкідливих речовин На Волині пилорами не мають дозволів на викиди шкідливих речовин
06 вересень, 2018, 10:28
У селі на Волині на приватній пилорамі виявили незаконно зрізаний ліс У селі на Волині на приватній пилорамі виявили незаконно зрізаний ліс
Сьогодні, 12:23
Робив закладки та продавав через телеграм: на Волині затримали наркоторговця Робив закладки та продавав через телеграм: на Волині затримали наркоторговця
25 червень, 16:31
На Волині затримали трактор з незаконною деревиною На Волині затримали трактор з незаконною деревиною
25 травень, 19:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Інтернет-магазин MD Fashion – запорука стильного гардеробу*
07 липень, 09:30
 1
На волинській пилорамі знайшли близько пів сотні колод незаконної деревини
Сьогодні, 18:39
 0
Волинська дорога на кілька годин залишиться без освітлення
Сьогодні, 18:17
 0
Майже тисяча кущів: у волинян виявили незаконні посіви маку
Сьогодні, 17:50
 0
Не заплатив на утримання дитини жодної гривні: на Волині арештували горе-батька
Сьогодні, 17:33
 0
Медіа
відео
1/8