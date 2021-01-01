Судили волинянина, який їздив за кермом Mercedes з фальшивим водійським посвідченням





Такий вирок 1 липня 2021 року виніс суддя Луцького міськрайонного суду В’ячеслав Покидюк, - пише



Як зазначається в матеріалах справи, на початку вересня минулого року волиннин язвернувся до невстановленої слідством особи, в якої вирішив купити посвідчення водія за обумовленою ціною. За домовленістю він переслав їй свої анкетні дані та фото. Виготовлений документ чоловік отримав згодом у відділенні «Нової пошти».



Псевдодокумент волинянин використовував як справжній. Зокрема, 4 травня близько 5-ї години ранку у Луцьку чоловік керував автомобілем Mercedes-Benz, номерний знак якого був неосвітлений. Після того, як його зупинила патрульна поліція, для перевірки він показав саме те підроблене посвідчення. Патрульні встановили фальсифікацію, яку згодом підтвердила і судово-технічна експертиза: документ не відповідав за способом друку та спеціальними елементами захисту офіційному зразку посвідчення водія. Проти Салімухи відкрили кримінальне провадження за пособництво у підробленні офіційного документа та його використанні (ст. 27 та 385 Кримінального кодексу України).



Свою провину за скоєні правопорушення обвинувачений визнав повністю та погодився на призначення узгодженого з прокурором покарання.



Суддя В’ячеслав Покидюк затвердив угоду обвинуваченого з прокурором і призначив йому два роки обмеження волі. Однак, через відсутність обтяжувальних обставин та щире каяття, служитель Феміди звільнив чоловіка від відбування покарання за умов, що останній протягом одного року іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки. Зокрема, з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання і не виїжджати за кордон без дозволу. Крім того, чоловіка зобов’язали сплатити 1029 гривень за проведення судово-технічної експертизи документів.



Вирок суду набере законної сили, якщо жодна із сторін не подасть апеляції впродовж 30 днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянин використав підроблені документи водія при спілкуванні з поліцією і отримав за це рік іспитового строку.Такий вирок 1 липня 2021 року виніс суддя Луцького міськрайонного суду, - пише Сила правди Як зазначається в матеріалах справи, на початку вересня минулого року волиннин язвернувся до невстановленої слідством особи, в якої вирішив купити посвідчення водія за обумовленою ціною. За домовленістю він переслав їй свої анкетні дані та фото. Виготовлений документ чоловік отримав згодом у відділенні «Нової пошти».Псевдодокумент волинянин використовував як справжній. Зокрема, 4 травня близько 5-ї години ранку у Луцьку чоловік керував автомобілем Mercedes-Benz, номерний знак якого був неосвітлений. Після того, як його зупинила патрульна поліція, для перевірки він показав саме те підроблене посвідчення. Патрульні встановили фальсифікацію, яку згодом підтвердила і судово-технічна експертиза: документ не відповідав за способом друку та спеціальними елементами захисту офіційному зразку посвідчення водія. Проти Салімухи відкрили кримінальне провадження за пособництво у підробленні офіційного документа та його використанні (ст. 27 та 385 Кримінального кодексу України).Свою провину за скоєні правопорушення обвинувачений визнав повністю та погодився на призначення узгодженого з прокурором покарання.Суддя В’ячеслав Покидюк затвердив угоду обвинуваченого з прокурором і призначив йому два роки обмеження волі. Однак, через відсутність обтяжувальних обставин та щире каяття, служитель Феміди звільнив чоловіка від відбування покарання за умов, що останній протягом одного року іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки. Зокрема, з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання і не виїжджати за кордон без дозволу. Крім того, чоловіка зобов’язали сплатити 1029 гривень за проведення судово-технічної експертизи документів.Вирок суду набере законної сили, якщо жодна із сторін не подасть апеляції впродовж 30 днів.

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