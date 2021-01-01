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Комфортабельні автобуси MAN виїхали на ще один маршрут у Луцьку

Комфортабельні автобуси MAN виїхали на ще один маршрут у Луцьку
Від сьогодні, 8 липня, автобуси MAN A21 екологічного стандарту Євро-5 почали курсувати на маршруті №24 (вулиця Корольова – КРЗ).

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Він додав, що поки таких автобусів на цьому маршруті 5. Можливо, кількість збільшать, адже крайня партія отриманих Луцьком таких автобусів налічує 7 транспортних засобів.

Нагадаємо, що міський голова Ігор Поліщук восени 2020-го презентував першу в Україні програму «Луцьк без маршруток». Відтоді триває ефективна робота з оновлення міського транспорту.

Наразі автобуси MAN A21 курсують, для прикладу, на маршруті №32. Вони оснащені кондиціонерами, пристосовані для людей з особливими потребами, екологічні та мають ряд інших переваг.

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Теги: автобуси
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