Комфортабельні автобуси MAN виїхали на ще один маршрут у Луцьку

Від сьогодні, 8 липня, автобуси MAN A21 екологічного стандарту Євро-5 почали курсувати на маршруті №24 (вулиця Корольова – КРЗ).Про це повідомив Луцький міський головаВін додав, що поки таких автобусів на цьому маршруті 5. Можливо, кількість збільшать, адже крайня партія отриманих Луцьком таких автобусів налічує 7 транспортних засобів.Нагадаємо, що міський голова Ігор Поліщук восени 2020-го презентував першу в Україні програму «Луцьк без маршруток». Відтоді триває ефективна робота з оновлення міського транспорту.Наразі автобуси MAN A21 курсують, для прикладу, на маршруті №32. Вони оснащені кондиціонерами, пристосовані для людей з особливими потребами, екологічні та мають ряд інших переваг.