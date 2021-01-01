У Луцьку на Карбишева водій Subaru в'їхав у Fiat





Автопригода трапилась сьогодні, 8 липня, - пише пресслужба патрульної поліції Волинської області.



Прибувши на місце події, інспектори встановили, що водій Subaru Outback не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою та, здійснюючи рух заднім ходом, зіткнувся з Fiat Doblo.



В автопригоді ніхто не травмувався, лише автомобілі зазнали механічних пошкоджень з матеріальними збитками. На винуватця патрульні склали адміністративний матеріал за ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

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