Розшукують 26-річного волинянина, якого підозрюють у розтраті майна

Кушнірука Максима Вікторовича, 09.03.1995 року народження, жителя Ковеля.



Про це



Чоловіка підозрюють у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 Кримінального кодексу України. Йдеться про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.



Якщо вам відомо, де перебуває чоловік нині, у поліції просять негайно повідомити за номерами: 0953024445, 03352-53284 або «102».

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