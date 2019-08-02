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Розшукують 26-річного волинянина, якого підозрюють у розтраті майна

Розшукують 26-річного волинянина, якого підозрюють у розтраті майна
Працівники Ковельського районного управління поліції встановлюють місцезнаходження Кушнірука Максима Вікторовича, 09.03.1995 року народження, жителя Ковеля.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Чоловіка підозрюють у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 Кримінального кодексу України. Йдеться про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Якщо вам відомо, де перебуває чоловік нині, у поліції просять негайно повідомити за номерами: 0953024445, 03352-53284 або «102».

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Теги: Волинь, Ковель, розшук, Максим Кушнірук, розтрата майна
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