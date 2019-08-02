Розшукують 26-річного волинянина, якого підозрюють у розтраті майна
Сьогодні, 12:59
Працівники Ковельського районного управління поліції встановлюють місцезнаходження Кушнірука Максима Вікторовича, 09.03.1995 року народження, жителя Ковеля.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Чоловіка підозрюють у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 Кримінального кодексу України. Йдеться про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
Якщо вам відомо, де перебуває чоловік нині, у поліції просять негайно повідомити за номерами: 0953024445, 03352-53284 або «102».
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Чоловіка підозрюють у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 Кримінального кодексу України. Йдеться про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
Якщо вам відомо, де перебуває чоловік нині, у поліції просять негайно повідомити за номерами: 0953024445, 03352-53284 або «102».
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