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Україну накриє нова хвиля спеки, – синоптик

Україну накриє нова хвиля спеки, – синоптик
Антициклон дійшов до України. Тож, у п'ятницю, 9 липня, очікують бездощову погоду.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко у фейсбуці.

За її словами, 9-го липня протягом дня стовпчики термометрів у більшості областей України підніматимуться до +29+33 градусів.

Наталка Діденко зазначила, що найближчими днями і на наступному тижні також, буде спекотно, особливо в східній частині України, до +30+35 градусів.

У Києві 9-го липня очікують суху спекотну погоду з температурою повітря +30 градусів. Спека в столиці триватиме й далі.


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Теги: синоптик, спека, Наталка Діденко
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