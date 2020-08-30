Україну накриє нова хвиля спеки, – синоптик





Про це повідомила синоптик Наталія Діденко у фейсбуці.



За її словами, 9-го липня протягом дня стовпчики термометрів у більшості областей України підніматимуться до +29+33 градусів.



Наталка Діденко зазначила, що найближчими днями і на наступному тижні також, буде спекотно, особливо в східній частині України, до +30+35 градусів.



У Києві 9-го липня очікують суху спекотну погоду з температурою повітря +30 градусів. Спека в столиці триватиме й далі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Антициклон дійшов до України. Тож, у п'ятницю, 9 липня, очікують бездощову погоду.Про це повідомила синоптику фейсбуці.За її словами, 9-го липня протягом дня стовпчики термометрів у більшості областей України підніматимуться до +29+33 градусів.Наталка Діденко зазначила, що найближчими днями і на наступному тижні також, буде спекотно, особливо в східній частині України, до +30+35 градусів.У Києві 9-го липня очікують суху спекотну погоду з температурою повітря +30 градусів. Спека в столиці триватиме й далі.

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