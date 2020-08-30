Україну накриє нова хвиля спеки, – синоптик
Сьогодні, 13:25
Антициклон дійшов до України. Тож, у п'ятницю, 9 липня, очікують бездощову погоду.
Про це повідомила синоптик Наталія Діденко у фейсбуці.
За її словами, 9-го липня протягом дня стовпчики термометрів у більшості областей України підніматимуться до +29+33 градусів.
Наталка Діденко зазначила, що найближчими днями і на наступному тижні також, буде спекотно, особливо в східній частині України, до +30+35 градусів.
У Києві 9-го липня очікують суху спекотну погоду з температурою повітря +30 градусів. Спека в столиці триватиме й далі.
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Про це повідомила синоптик Наталія Діденко у фейсбуці.
За її словами, 9-го липня протягом дня стовпчики термометрів у більшості областей України підніматимуться до +29+33 градусів.
Наталка Діденко зазначила, що найближчими днями і на наступному тижні також, буде спекотно, особливо в східній частині України, до +30+35 градусів.
У Києві 9-го липня очікують суху спекотну погоду з температурою повітря +30 градусів. Спека в столиці триватиме й далі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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